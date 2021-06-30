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Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года

Смена цвета волос — отличный способ взбодриться и обрести уверенность в себе. Благодаря новому окрашиванию, сделанному в благоприятные дни, получится не только насладиться новым образом, но и привлечь удачу.


Середина лета — прекрасное время не только для новых достижений, но и для преображения. Обрести уверенность в своих силах, усилить природное обаяние и привлекательность поможет окрашивание волос. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посещать стилиста в благоприятные дни. Своевременные советы астрологов помогут выбрать идеальное время для ухода за локонами и окрашивания.

1, 2 и 3 июля: первые дни июля убывающая Луна проведет в Знаке Овна. Окрашивание волос в один из этих дней поможет обрести уверенность и гармонию. Светлые оттенки будут как нельзя кстати, если предстоит общение с большим количеством людей.

4, 5 июля: энергетика союза убывающей Луны и Тельца подходит для окрашивания. В этот день астрологи рекомендуют обратить внимание на темные оттенки, с помощью которых получится стать незаметными для неприятностей и негативно настроенных людей.

6, 7 и 8 июля: Луна в Близнецах — прекрасное время для экспериментов. Яркие оттенки будут положительно влиять на энергетику и настроение, а также помогут сохранить позитивный настрой на долгое время.

9, 10 июля: Луна перемещается в Знак Рака. Новолуние 10 числа — не время для смены имиджа. В эти сутки окрашивание волос будет отрицательно влиять на настроение. 9 июля красить волосы астрологи также не рекомендуют из-за вероятности испортить себе не только настроение, но и локоны.


11, 12 июля: Луна начинает расти, перемещаясь в созвездие Льва. Влияние этого союза будет противоречивым, и в первый день роста Луны от окрашивания лучше отказаться. 12 июля благодаря новому оттенку получится мобилизовать силы и без труда разобраться со сложными вопросами.

13, 14 и 15 июля: лучшим днем для окрашивания будет 13 июля. В этот день Луна в Деве максимально позитивно влияет на энергетику пространства, и новый цвет волос поможет обрести уверенность.

16, 17 июля: Луна продолжает расти, перемещаясь в созвездие Весов до субботы. Астрологи рекомендуют красить волосы в пятницу, 16 июля, чтобы привлечь в жизнь любовь и обрести гармонию в отношениях.

18, 19 июля: рост Луны продолжается в созвездии Скорпиона. Окрашивание волос стоит провести 19 числа, чтобы привлечь финансовое благополучие. 18 июля локонам потребуется уход, и в этот день можно смело и использовать домашние маски для укрепления волос.

20, 21 июля: Луна растет, перемещаясь в созвездие Стрельца. Это время подходит для окрашивания, однако астрологи рекомендуют выбирать утренние часы, чтобы привлечь удачу. Окрашивание натуральными красителями убережет локоны от ломкости и выпадения.

22, 23 июля: последние дни роста Луны пройдут в созвездии Козерога. Красить волосы астрологи рекомендуют 22 числа, чтобы привлечь в жизнь нужные перемены. 23 июля окрашиванию стоит предпочесть ухаживающие процедуры, чтобы сохранить природную красоту волос.


24, 25 июля: Луна переходит в Знак Водолея. Полнолуние 24 числа — не время для окрашивания. В этот день есть риск навлечь на себя проблемы, поэтому от затеи сменить цвет лучше отказаться. 25 июля окрашивать волосы стоит в натуральные оттенки, чтобы привлечь удачу.

26, 27 и 28 июля: Луна начинает убывать, и в эти дни ее союз с созвездием Рыб будет сильно влиять на настроение. В эти дни окрашивание волос нежелательно из-за вероятности разочароваться в результате.

29, 30 июля: Луна стареет, вновь возвращаясь в Знак Овна. Красить волосы астрологи рекомендуют в яркие цвета, чтобы обрести уверенность и зарядиться позитивом. Окрашивание пройдет успешно, если выбирать натуральные красители, не портящие структуру волос.

31 июля: июль завершается влиянием убывающей Луны в Тельце. Последний день месяца — удачное время для смены имиджа. Благодаря светлым оттенкам получится привлечь удачу как в делах, так и в личной жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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