Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала

Вадим Карасев

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов стал новым независимым членом совета директоров московского "Спартака". Он будет отвечать за повышение операционной эффективности и развитие взаимоотношений клуба с различными организациями.

"Я с радостью принял предложение акционеров "Спартака" стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере", — приводятся его слова на официальном сайте команды.

В совет директоров входит владелец спортивного объединения Леонид Федун, его брат Андрей Федун, сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов и первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. В конце мая из совета "Спартака" вышла жена хозяина клуба Зарема Салихова. Это решение она объяснила несогласием с назначением нового главного тренера команды.

По итогам прошедшего сезона футболисты заняли второе место в таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Главным наставником спортсменов в межсезонье был назначен португалец Руй Витория.

Ранее Ruposters писал, что Зарема Салихова обсудила с Доменико Тедеско слухи о его нетрадиционной ориентации.