Минфин проконтролирует сохранность драгоценных металлов и культурных ценностей

Лидия Мартынова

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Светлана Заверняева

Министерство финансов будет вести методическое обеспечение сохранности и безопасности драгоценных металлов, драгоценных камней и культурных ценностей. Постановление правительства, расширяющее полномочия Минфина, вступает в силу 30 июня.

К полномочиям Минфина отнесено методическое обеспечение защиты, сохранности и безопасности драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, входящих в состав Государственного фонда драгоценных металлов. Кроме того ведомство будет отвечать за сохранность драгоценных камней, находящихся в процессе добычи и проводить их первичную оценку.

Также, по согласованию с Минкультуры и МЧС Минфин разработает методические рекомендации по сохранности и безопасности культурных ценностей, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, за исключением культурных ценностей, включенных в Музейный фонд РФ или отнесенных к книжным памятникам.





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Напомним, в прошлом году был принят закон о создании единой системы контроля за оборотом драгоценных камней и металлов, согласно которому ювелиры и промышленные предприятия должны будут сообщать обо всех этапах работы с драгметаллами, камнями и изделиями из них. Подключаться к системе бизнес будет поэтапно.

Так, с 1 марта 2021 года открыт доступ к первой части функционала. На первом этапе внедрения системы участники рынка смогут зарегистрироваться в ГИИС и встать на специальный учёт, подав заявление в Федеральную пробирную палату. Планируется, что с 1 сентября все операции по спецучёту (постановка, снятие, внесение изменений) будут производиться уже в электронном виде. Продажа немаркированных драгоценностей будет запрещена с 2024 года.

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