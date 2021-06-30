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Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин

Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин

Для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«Молодежи от 14 до 22 лет будет предоставлена так называемая «Пушкинская карта», на карте будет 3 тысячи рублей, которые можно будет потратить на посещение учреждений культуры», – сказал Владимир Путин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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