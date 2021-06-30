Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов

Алексей Вольцев

Министерство просвещения запустило обновленный мониторинг, который не только усилит контроль за закупками и ходом работ в регионах по образовательным программам и проектам, информирует пресс-служба ведомства.

Это поможет избежать нарушений кассового исполнения, и, как следствие, не позволит допустить срывов строительства новых детских садов, школ, а также оснащения образовательных организаций оборудованием. Прежде всего, речь идет о национальном проекте «Образование».

Контроль за реализацией проектов и строек выполнялся и ранее, однако в новом мониторинге учтена комплексная специфика полного цикла работ, начиная от прогнозирования регионами своих расходов.

Первый срез нового мониторинга, прошедшего с 20 по 29 июня, показал низкое качество прогнозирования потребностей со стороны региональных органов управления образованием, что может привести к срыву сроков выполнения национальных проектов.

Так во втором квартале лишь 64% от запланированных субъектами средств были фактически ими использованы. Министерство на регулярной основе получает от регионов отзывы своих заявок не те или иные суммы, поданные ими раннее, под различными предлогами, включая изменение прогнозных потребностей.

В 35 регионах, как показали итоги мониторинга, менее 50% запланированных ранее средств было пущено в работу.

В числе наиболее проблемных регионов, которые не смогли запустить в работу даже четверть из запрошенных ими ранее из федерального бюджета средств (кассовое исполнение не более 25%): Астраханская, Курганская, Тверская, Воронежская, Сахалинская, Иркутская, Ростовская, Томская, Орловская и Новосибирская области, а также Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Еврейская автономная область.

Министерство направило письмо всем руководителям региональных органов управления образованием о недопустимости срыва сроков реализации работ по национальным проектам, а также ежемесячного плана исполнения федерального бюджета. По отдельным субъектам соответствующее уведомление направлено в адрес глав регионов.

Данный мониторинг будет проходить на еженедельной основе, а в случае выявления действий региональных органов, приводящих к срыву реализации мероприятий национального проекта, Министерство будет инициировать применение мер дисциплинарного характера в отношении региональных чиновников.