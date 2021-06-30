Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов

Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов

Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов

Министерство просвещения запустило обновленный мониторинг, который не только усилит контроль за закупками и ходом работ в регионах по образовательным программам и проектам, информирует пресс-служба ведомства.

Это поможет избежать нарушений кассового исполнения, и, как следствие, не позволит допустить срывов строительства новых детских садов, школ, а также оснащения образовательных организаций оборудованием. Прежде всего, речь идет о национальном проекте «Образование».

Контроль за реализацией проектов и строек выполнялся и ранее, однако в новом мониторинге учтена комплексная специфика полного цикла работ, начиная от прогнозирования регионами своих расходов.

Первый срез нового мониторинга, прошедшего с 20 по 29 июня, показал низкое качество прогнозирования потребностей со стороны региональных органов управления образованием, что может привести к срыву сроков выполнения национальных проектов.

Так во втором квартале лишь 64% от запланированных субъектами средств были фактически ими использованы. Министерство на регулярной основе получает от регионов отзывы своих заявок не те или иные суммы, поданные ими раннее, под различными предлогами, включая изменение прогнозных потребностей.

В 35 регионах, как показали итоги мониторинга, менее 50% запланированных ранее средств было пущено в работу.

В числе наиболее проблемных регионов, которые не смогли запустить в работу даже четверть из запрошенных ими ранее из федерального бюджета средств (кассовое исполнение не более 25%): Астраханская, Курганская, Тверская, Воронежская, Сахалинская, Иркутская, Ростовская, Томская, Орловская и Новосибирская области, а также Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Еврейская автономная область.

Министерство направило письмо всем руководителям региональных органов управления образованием о недопустимости срыва сроков реализации работ по национальным проектам, а также ежемесячного плана исполнения федерального бюджета. По отдельным субъектам соответствующее уведомление направлено в адрес глав регионов.

Данный мониторинг будет проходить на еженедельной основе, а в случае выявления действий региональных органов, приводящих к срыву реализации мероприятий национального проекта, Министерство будет инициировать применение мер дисциплинарного характера в отношении региональных чиновников.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных нейл-трендов этого лета
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность
В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда «Звезда»
В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда
В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности
В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по
Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во Францию
Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во
В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают обучение в этом году
В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают
Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию
Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию
Педагоги Липецкой области повышают квалификацию
Педагоги Липецкой области повышают квалификацию
Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»
Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»

Топ на сегодня

Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида

Еще по теме

Минпросвещения продолжает следить за ходом реализации национального проекта «Образование» в регионах
Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России в число ведущих стран мира по качеству общего образования
На президиуме Совета по стратегическому развитию обсудят развитие регионов
Путин поручил Кудрину следить за эффективностью исполнения нацпроектов