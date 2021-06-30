На окраине Солнечной системы обнаружена гигантская комета

Вадим Карасев

Обнаруженная недавно астрономами комета поставила сразу два рекорда: это самый крупный известный науке объект облака Оорта и комета, открытая на самом далеком расстоянии от Солнца.

Комета, известная как C/2014 UN271, получила название в честь астрономов Пенсильванского университета Педро Бернардинелли и профессора Гэри Бернштейна, которые заметили ее на архивных снимках Обзора темной энергии (Dark Energy Survey). Размер кометы Бернардинелли — Бернштейна составляет сейчас от 100 до 200 километров, что примерно в десять раз больше размера большинства комет Солнечной системы. Она должна приблизиться к Солнцу в 2031 году.

Самая дальняя точка орбиты кометы Бернардинелли — Бернштейна лежит на расстоянии более 40 000 астрономических единиц от Солнца, для сравнения среднее расстояние между Плутоном и Солнцем составляет всего 39 астрономических единиц. Сейчас комета уже значительно приблизилась к Солнцу. Впервые она была замечена в Обзоре темной энергии в 2014 году на расстоянии 29 а. е., а по состоянию на июнь 2021 года находилась на расстоянии 20 а. е. от Солнца. Орбита кометы перпендикулярна плоскости Солнечной системы. Комета достигнет своего перигелия в 2031 году, когда будет на расстоянии около 11 а. е. Даже в этот момент для ее наблюдения любителям астрономии потребуется телескоп.

«Мы имели честь открыть, возможно, самую большую комету из когда-либо виденных — или, по крайней мере, большую, чем любая хорошо изученная комета, — и поймали ее достаточно рано, чтобы люди могли наблюдать, как она эволюционирует по мере того, как приближается [к Солнцу] и нагревается», — говорит профессор Бернштейн.

Об открытии кометы Бернардинелли — Бернштейна было объявлено в электронном циркуляре Центра малых планет (Minor Planet Electronic Circular), сообщающем о наблюдениях малых тел Солнечной системы, включая и кометы.