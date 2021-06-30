На прямую линию с Путиным поступило более миллиона вопросов

Влада Некрасова

10:43 Автор: Кристина Стащенко

На прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным поступило 1 256 048 вопросов граждан, сообщил телеканал «Россия- 24». Данная статистика актуальна на 09:05 мск среды.

По данным телеканала, 658 183 обращения поступило через колл-центры, 331 070 вопросов россияне задали через СМС или ММС, 129 336 — через сайт программы, 103 972 — через мобильное приложение «Москва-Путину», 33 487 — через соцсети.

Самой популярной темой обращений остаётся вакцинация и борьба с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в эфире телеканала.

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Прямая линия пройдёт 30 июня в 12:00 по московскому времени. В этом году аудитории в студии не будет.

В последний раз глава государства общался с россиянами в таком формате в июне 2019 года. Эта прямая линия стала 17-й по счёту с 2001 года. В 2020 году элементы прямой линии с главой государства включили в большую пресс-конференцию, которая прошла в декабре.

#вакцинация

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