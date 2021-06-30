Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На прямую линию с Путиным поступило более миллиона вопросов

На прямую линию с Путиным поступило более миллиона вопросов

10:43  Автор: Кристина Стащенко



На прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным поступило 1 256 048 вопросов граждан, сообщил телеканал «Россия-  24». Данная статистика актуальна на 09:05 мск среды.

По данным телеканала, 658 183 обращения поступило через колл-центры, 331 070 вопросов россияне задали через СМС или ММС, 129 336 — через сайт программы, 103 972 — через мобильное приложение «Москва-Путину»,  33 487 — через соцсети.

Самой популярной темой обращений остаётся вакцинация и борьба с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в эфире телеканала.

Читайте также:

• Кремль ожидает свыше миллиона вопросов к прямой линии с Путиным • В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии • «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт без аудитории в студии

Прямая линия пройдёт 30 июня в 12:00 по московскому времени. В этом году аудитории в студии не будет.  

В последний раз глава государства общался с россиянами в таком формате в июне 2019 года. Эта прямая линия стала 17-й по счёту с 2001 года. В 2020 году элементы прямой линии с главой государства включили в большую пресс-конференцию, которая прошла в декабре.  


#вакцинация


14
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Христианские погребения эпохи викингов найдены в Швеции
Христианские погребения эпохи викингов найдены в Швеции
Таро-прогноз на июль 2021 года
Таро-прогноз на июль 2021 года
На окраине Солнечной системы обнаружена гигантская комета
На окраине Солнечной системы обнаружена гигантская комета
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына: Тимати с детьми, Джиган с семьей, Татьяна Навка и другие среди гостей
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения сына: Тимати с детьми,
В школах Астраханской области обновляют материально-техническую базу
В школах Астраханской области обновляют материально-техническую базу
СМИ: пьяного брата Кокорина задержали за драку в московском кафе из-за QR-кода
СМИ: пьяного брата Кокорина задержали за драку в московском кафе
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную Англии на матче чемпионата Европы по футболу
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на
Учащиеся кировского «Кванториума» приняли участие в летних «Инженерных каникулах»
Учащиеся кировского «Кванториума» приняли участие в летних
В Оренбургской области в сентябре откроется новый центр цифрового образования «IT-куб»
В Оренбургской области в сентябре откроется новый центр цифрового
Старшеклассники Коми прошли обучение в рамках проекта «Министерство лидеров»
Старшеклассники Коми прошли обучение в рамках проекта «Министерство
Гороскоп Павла Глобы на июль 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на июль 2021 года

Топ на сегодня

Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида

Еще по теме

Почти 700 тысяч вопросов поступило к «прямой линии» с Путиным
Свыше миллиона вопросов поступило к «прямой линии» с Путиным
Россияне продолжают отправлять вопросы на "прямую линию" с Путиным 2016
Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным