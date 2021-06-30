Нападающий сборной Украины Беседин избежал разрыва связок колена

Анастасия Иванова

В пресс-службе сборной Украины сообщили о результатах медициеского обследования форварда Артёма Беседина. Он получил травму накануне, после того, как ему в колено прямой ногой влетел защитник сборной Швеции Даниэльссон.Стало стало известно, что разрыва связок колена, как боялись врачи, у Артёма, к счастью, нет. Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости.После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. По предварительным данным, Беседин пробудет в лазарете около трех месяцев.