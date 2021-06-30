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Нападающий сборной Украины Беседин избежал разрыва связок колена

Нападающий сборной Украины Беседин избежал разрыва связок колена
В пресс-службе сборной Украины сообщили о результатах медициеского обследования форварда Артёма Беседина. Он получил травму накануне, после того, как ему в колено прямой ногой влетел защитник сборной Швеции Даниэльссон.

Стало стало известно, что разрыва связок колена, как боялись врачи, у Артёма, к счастью, нет. Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости.
После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. По предварительным данным, Беседин пробудет в лазарете около трех месяцев.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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