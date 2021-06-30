Наталья Подольская и Владимир Пресняков с семьей отдыхают в Турции

Вадим Карасев

После открытия Турции для российских туристов многие звезды уже успели взять путевки и отправиться отдыхать на побережье Анталии. В их числе была и 39-летняя Наталья Подольская. Вместе с родителями и двумя сыновьями, шестилетним Артемием и восьмимесячным Иваном, она остановилась в одном из пятизвездочных отелей Кемера.





Наталья Подольская с сыном Иваном

Компания разместилась на двухэтажной вилле с собственным бассейном, подробный обзор которой певица уже успела сделать в своих сторис. Подольская также опубликовала несколько снимков в профиле, сделанных на песчано-галечном пляже отеля, и рассказала, за что так сильно любит Турцию.

Итак, мы в Турции. В Кемере. Я открыла для себя это направление с рождением детей. Для них лучше Турции может быть только Турция. Море, аквапарк, бассейн, фрукты, мороженое на каждом углу, вечером шоу-программа. Говорят, тут есть детский клуб, но мой очень взрослый парень туда не собирается (он же взрослый), а Ваню я пока никуда не отдам,

— рассказала Наталья об отдыхе.





Наталья Подольская с мамой и сыновьями





Сегодня к Наталье с детьми присоединился отец семейства Владимир Пресняков. Изначально он не планировал лететь на отдых из-за плотного рабочего графика, однако в последний момент успел уладить все свои дела и ночным рейсом прибыл к семье. Подольская приезду мужа очень обрадовалась — теперь ей не нужно думать, чем именно развлечь старшего сына в отпуске:

Сегодня прилетел Владимир, а это значит, что Тему мне можно не развлекать. У них свои мальчишечьи дела.





Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми





Владимир Пресняков





Артемий Пресняков

Утро звездного семейства началось с разнообразного турецкого завтрака в ресторане отеля, после чего дружная компания отправилась на пляж. К концу июня воздух на курорте прогрелся уже до 37 градусов, а вода в море также достигла комфортной температуры. И пока Наталья вместе с младшим Ваней с удовольствием проводит время на побережье, старший Артемий не вылезает из бассейна и покоряет водные горки.

















Артемий Пресняков