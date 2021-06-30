Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года

Вадим Карасев

Вот и подошел к концу первый месяц лета. Настало время узнать, каким будет этот день и что нас ожидает в разных сферах жизни. Нумерологи дали важные советы, к которым стоит прислушаться.

Не исключено, что сегодня мироздание столкнет нас со сложными жизненными ситуациями. Найти выход из такой ситуации вам помогут три эффективных способа.

Число-покровитель 30 июня 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, нумерологи проводят расчет числа-покровителя. Они складывают все цифры, составляющие дату, и прибавляют в конце порядковый номер дня недели: 3+0+0+6+2+0+2+1+3=17. 1+7=8.

Восьмерка будет главным числом 30 июня. Под его управлением энергетические вибрации немного успокаиваются, появляется ощущение затишья. На самом деле, это обманчивое состояние ума и души, которое может сыграть с нами злую шутку. Во многом энергия Восьмерки похожа на зеркало. Это значит, что многие сегодняшние события станут отголосками прошлого. Именно поэтому главным символом этого дня и становится зеркало.





События 30 июня из прошлого

30 июня 1893 года в ЮАР был найден огромный алмаз, названный «Эксельсиор». Некоторое время он был самым большим в мире. Не стоит забывать о том, что Восьмерка — число богатства и материальных ценностей. Сегодня многие люди обогатятся.

30 июня 1894 года Корея отделилась от Китая и объявила о своей независимости. До сих пор Южная и Северная Корея являются самобытными странами со своими традициями и устоями.

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит. Это одно из самых крупных столкновений Земли с инородными объектами в новейшей истории. Не исключено, что и сегодня произойдет нечто очень важное в вашей жизни или в жизни вашей семьи, страны или даже мира в целом.

30 июня 1972 года была введена так называемая високосная секунда, которая была призвана поправить мировое время. Любые мелочи важны, особенно в дни правления Восьмерки. Будьте внимательнее ко всему происходящему.

30 июня 1997 года вышла первая книга о Гарри Поттере. Это было началом большой истории, которая покорила сердца миллионов людей. Вполне возможно, что и ваша работа окажет очень важное влияние на будущее.

Советы нумерологов на эту среду

Не останавливайтесь в попытках сделать свою жизнь лучше или добиться успехов в каких-то делах. Восьмерка даст вам сил и энергии. Пасовать перед трудностями — не лучший выход.

Опасайтесь опрометчивых поступков. Каждый ваш шаг должен быть взвешенным и осторожным. В противном случае вы можете потерять то, чего смогли добиться к этому моменту.

Запаситесь терпением. Оно вам сегодня понадобится. Если что-то не будет получаться, просто отдохните, смените занятие, а потом вернитесь к этой задаче и попробуйте решить ее снова.

Старайтесь не перекладывать ответственность за свои проколы на других людей. За это вас могут перестать уважать.

Талисманы удачи на 30 июня

Янтарь, сердолик. Эти два камня стихии Огня помогут разжечь внутри вас пламя, которое заставит вас двигаться вперед, к своей мечте. С этими камнями-талисманами мотивация вас не покинет.

Золотые украшения. Украшения из этого металла будут выполнять роль полезного талисмана, дарящего радость и силу воли. Золото стоит надевать тем, кто вынужден много работать.