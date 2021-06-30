От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех

Вадим Карасев

Бейсболка, которую у нас часто называют и просто кепкой, изначально служила для защиты от слепящих солнечных лучей на бейсбольном поле и была фирменной частью экипировки спортсменов. Но маркетологам и политикам не потребовалась много времени, чтобы понять, что вещь можно использовать и в рекламных целях, если снабдить ее лозунгами или изображением логотипов. Ну а для знаменитостей бейсболка стала незаменимой защитой от папарацци — не мантия-невидимка, конечно, но от неудачных кадров аксессуар вполне может спасти. Стала бейсболка и видным модным аксессуаром, который можно встретить не только в хронике street style, но и на подиумах. Кроме того, бейсболку можно назвать идеальным головным убором на лето, ведь она более универсальна, чем, например, соломенная шляпа, и ее легко комбинировать с самыми разными нарядами. В нашем материале рассказываем историю бейсболки в моде.





Бейонсе

Бейсболка настолько распространена в американской культуре, что ее смело можно назвать национальным головным убором Америки. Она состоит из мягкой кепки и жесткого козырька, а ее размер обычно регулируется благодаря липучке, пластиковым защелкам или резинке сзади, что делает бейсболку весьма практичной.

Стиль современной бейсболки происходит от более ранних моделей шляп с полями, которые были широко распространены в конце XIX века. Например, сюда входят шляпы охотников, популяризированные иллюстрациями к рассказам о Шерлоке Холмсе, жокейские шляпы, военные шляпы и федоры.





Игрок в бейсбол Тай Кобб, 1911 год

Самые ранние бейсболки были из шерсти, а козырек — из кожи, и их носили исключительно бейсболисты с середины до конца XIX века. На заре XX века головные уборы выбрались за пределы поля и вошли в повседневный гардероб обычных людей.

Сегодня бейсболку носят и чтобы показать поддержку своей любимой команды, и как модный аксессуар, и используют как способ выразить свою позицию по какому-либо вопросу, если на бейсболку нанесен слоган или политический лозунг (вспомним кепки 45-го президента США Дональда Трампа с надписью "Сделайте Америку снова великой").





Дональд Трамп





Гвинет Пэлтроу

Самые ранние бейсбольные команды — а этот вид спорта был изобретен в Америке около 1800 года, Национальная лига появилась уже в 1876 году — не носили стандартных головных уборов. Игроки могли носить любые шляпы с полями, чтобы солнце не попадало им в глаза.





Игроки в бейсбол Лу Гериг и Хэнк Гринберг в 1935 году

Многие тогда предпочитали соломенную шляпу канотье. В "Официальном руководстве по бейсболу" от 1888 года можно найти большой выбор кепок, включая мягкие и жесткие, которые носили бейсболисты. Бейсболка в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, сформировалась на рубеже веков: отверстия для воздуха были добавлены в 1890-х годах, а логотип впервые появился в 1901 году.

Тогда команда Detroit Tigers поместила изображение оранжевого тигра на передней части бейсболки. В 1920-х и 1930-х годах были введены более длинные и более жесткие козырьки, а передняя часть самой кепки вытянулась в высоту в 1940-х годах и стала служить чем-то вроде рекламного щита. Так формировался стиль бейсболки, который мы знаем сегодня.





Хотя внешний вид бейсболки не сильно изменился с 1950-х годов, отношение к головным уборам менялось. Джим Лиллиефорс, автор книги "Нация бейсбольной кепки: путешествие по миру национальной шляпы Америки", рассматривает несколько причин растущей популярности и признания бейсболки за пределами поля. Начало трансляций матчей на телевидении способствовало развитию этого вида спорта, а фанаты начали носить бейсболки, чтобы показать, что они поддерживают своу команду.

В 1960-х годах и различные компании начали понимать, что кепки могут использоваться в рекламных целях, и они становились все более популярными в 1970-х и 1980-х годах.

Благодаря тому, что бейсболка надежно защищает от солнца, она быстро стала излюбленным летним аксессуаром, а ее появление в съемках на страницах Vogue укрепило не только ее модный статус, но и стерло любые гендерные границы — бейсболка стала аксессуаром для всех. Появление этого головного убора в кино и на телевидении, где их носили звезды, только укрепило его популярность.





Том Круз в фильме "Лучший стрелок"

Когда бейсболка стала мейнстримом, модники начали экспериментировать со стилем, например, носить кепку козырьком назад или набок. Такой способ особенно прижился в музыкальной среде: кепки носили все — от рэперов и панк-рокеров в 90-х до звезд эстрады и "поколения MTV" в нулевых. Ну а знаменитости в это время начали использовать бейсболки, чтобы защитить свое лицо от назойливых папарацци.





Кристина АгилераБритни Спирс





ЭминемСнуп Догг





Алия





Джиджи Хадид





Тейлор Свифт и Дженнифер Лопес





Меган МарклКим Кардашьян





Дуа Липа

Бейсболка стала частью многих культовых образов, которые прочно вошли в поп-культуру. Стоит вспомнить принцессу Диану, которая, несмотря на свой королевский статус, была большой поклонницей спортивного стиля — ее образы с велосипедками и свитшотами едва ли уступают в популярности ее свадебному платью.





Принцесса Диана

Или вспомним Дженнифер Энистон на съемках фильма "Портрет совершенства" — ее простой, но запоминающийся образ, который смело можно причислить к символам моды 90-х, копируют и десятилетия спустя.





Дженнифер Энистон

В кампании Revlon 1997 года супермодели Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен позировали также в бейсболках. Стал этот головной убор и частью так называемого off duty гардероба многих моделей. Например, бейсболки любила Наоми Кэмпбелл.





Хелена Кристенсен и Клаудия ШифферСинди КроуфордНаоми Кэмпбелл

Пика этот ажиотаж достиг в нулевые, когда бейсболки брендов Von Dutch и Ed Hardy стали чуть ли не самым главным и желанным аксессуаром, ведь их носили все звезды эпохи гламура вроде Пэрис Хилтон и Николь Ричи, не говоря уже о кумирах меломанов вроде Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка.





Бритни СпирсГвен Стефани

Вместе с закатом успеха Von Dutch стал затихать интерес и к бейсболкам как к чему-то модному. Спрятаться от солнца на дачном огороде или от папарацци в аэропорту — такие варианты, конечно, остались, но вот в качестве трендовой вещи бейсболку долгое время снова никто не рассматривал.





Леонардо ДиКаприо





Принц Гарри

Но в последние годы этот головной убор снова вышел в топ актуальных аксессуаров: видеть его можно было и на модных показах, и в инстаграмах главных звездных инфлюенсеров вроде Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайи Гербер, Эмили Ратажковски и других.





Эмили РатажковскиКайя ГерберКендалл Дженнер





Рианна





Белла Хадид

Сегодня бейсболку можно найти и в ассортименте люксовых брендов, например у Burberry, Versace, Brunello Cucinelli, Gucci, но в то же время обычная бейсболка является доступным аксессуаром — столь широкий охват и позволяет ей оставаться неотъемлемой частью современного стиля.





Ирина Шейк

Ну а для лета и вовсе сложно найти более универсальный головной убор, который защитит и от солнца, и от ветра, и даже от небольшого дождя, и при этом не заставит ломать голову над каждым образом. Бейсболка способна вписаться в любой наряд: от купальника на пляже до летнего платья. В этом случае, конечно, предпочтение лучше отдавать базовым однотонным моделям, и тогда комбинирование не составит особого труда.













Кэндис Свейнпол





Бритни Спирс

Если вам ближе уличный и спортивный стиль и именно в нем выдержан весь ваш гардероб, то смело можно покупать бейсболки из линеек мерча. Ну а этим летом точно стоит обратить внимание и на модели в ярких расцветках, ведь в этом сезоне чем насыщеннее цвет, тем лучше: обратите внимание на ярко-зеленые, салатовые или розовые модели.









Кьяра Ферраньи