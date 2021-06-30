Памфилова пригласила представителей ПАСЕ на выборы в Госдуму

Анастасия Иванова

00:49 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с членами делегации комиссии ПАСЕ по мониторингу пригласила их представителей принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму в сентябре. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Памфилова, в частности, проинформировала зампредседателя ассамблеи ПАСЕ Риа Омен-Рюйтер о деталях многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму, работе института общественных наблюдателей, процедурах, направленных на повышение прозрачности и легитимности предстоящих выборов.

Ранее глава Центризбиркома заявила, что кампания по выборам в Госдуму в 2021 году будет очень сложной, поскольку, по ее словам, далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно их оценивать.

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Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования, помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах высших административных лиц будут выбирать депутатов заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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