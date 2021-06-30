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Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли

Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли

34-летний Кит Харингтон и 34-летняя Роуз Лесли по праву считаются одной из самых закрытых пар. В феврале этого года актеры впервые стали родителями, но им удавалось успешно скрываться от папарацци, да и активными пользователями соцсетей их не назовешь. Но вчера Кит все-таки повстречался с репортерами в Нью-Йорке, когда гулял со своим четырехмесячным сыном (его имя, к слову, до сих пор не обнародовано) на детской площадке.


Кит Харингтон с сыном

Фотографы, кажется, ничуть не смущали ни самого актера, ни малыша — все свое внимание Кит уделял только ребенку. Насладившись свежим воздухом в парке, Кит усадил сына в коляску и отправился дальше.


Напомним, что Роуз и Кит познакомились на съемках культового сериала "Игра престолов". В 2017 году они объявили о помолвке, а через год сыграли свадьбу в Шотландии. Первые годы семейной жизни были омрачены некоторыми трудностями: Кит был вынужден лечь в реабилитационную клинику, где лечился от депрессии и алкогольной зависимости. Преодолеть сложности ему в итоге удалось.


Кит Харингтон и Роуз Лесли

Сейчас, судя по всему, именно Харингтон в основном занимается ребенком, так как Лесли занята на съемках нового проекта HBO "Жена путешественника во времени".

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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