Педагоги Липецкой области повышают квалификацию

Лидия Мартынова

В Липецкой области продолжается работа по повышению профессионального уровня педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона.

В сентябре 2021 года здесь начнет свою работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

«Только отлаженная и хорошо выстроенная региональная система научно-методической поддержки педагогов и управленческих кадров позволит поддерживать на высоком уровне качество образования и сформировать целостную образовательную систему региона», – отмечает начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В настоящее время педагоги проходят обучение по дополнительным профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования, тестирование по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя», которая в 2021 году будет реализовываться Академией Минпросвещения России совместно с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института развития образования Липецкой области.

В сентябре учителя пройдут оценку предметных и методических компетенций и приступят к обучению по специально разработанной программе.

Специальные образовательные программы были организованы для педагогов детского технопарка «Кванториум», центров «Точка роста» и «IT-куб» и для тьюторов.

Обучение по всем программам осуществляется на бесплатной основе и проводится в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».