Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию

Алексей Вольцев

Участники ЕГЭ по обществознанию в 2021 году продемонстрировали результаты, сопоставимые с прошлыми годами. Средний тестовый балл по обществознанию практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 56,4. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

29 265 участников показали на ЕГЭ по обществознанию высокий результат – от 81 до 100 баллов. Стобалльниками по этому предмету в 2021 году стали 318 человек. Не преодолели минимальную границу в 42 тестовых балла около 18% участников, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Обществознание стало вторым по популярности предметом по выбору у выпускников 2021 года: этот экзамен сдавали почти 307 тысяч человек.

«Выпускники 2021 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека и гражданина. При этом почти четверть выпускников не понимают таких основ конституционного строя Российской Федерации, как социальное государство, идеологическое многообразие, светское государство», – прокомментировали результаты ЕГЭ по обществознанию в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).

Также проблемы у участников экзамена возникли со знанием отдельных конституционных обязанностей гражданина Российской Федерации.

Самые распространенные ошибки связаны с тем, что выпускники не различают функции законодательной и исполнительной власти, а также разделение полномочий между федеральным уровнем и уровнем субъектов Российской Федерации.