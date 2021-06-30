Пол Джордж установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Майкла Джордана

Влада Некрасова

Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж в пятом матче финала Западной конференции НБА с "Финикс Санз" (116:102, 2-3) набрал 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 штрафных), 13 подборов, 6 передач и 3 перехвата.Джордж присоединился к Майклу Джордану, Коби Брайанту и Кевину Дюранту в списке игроков в истории НБА, набравших 20+ очков в каждой из 18 первых игр плей-офф. Пол - первый игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков, 13 подборов, 6 передач при точности с игры не менее 75% в матче плей-офф.Кроме того, Джордж стал первым игроком в истории "Клипперс", который набрал как минимум 40 очков, 10 подборов и 5 передач в плей-офф. Пол установил личный рекорд результативности в постсезоне.