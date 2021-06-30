Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Пол Джордж установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Майкла Джордана

Пол Джордж установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Майкла Джордана

Пол Джордж установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Майкла Джордана
Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж в пятом матче финала Западной конференции НБА с "Финикс Санз" (116:102, 2-3) набрал 41 очко (15 из 20 с игры, 8 из 8 штрафных), 13 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Джордж присоединился к Майклу Джордану, Коби Брайанту и Кевину Дюранту в списке игроков в истории НБА, набравших 20+ очков в каждой из 18 первых игр плей-офф. Пол - первый игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков, 13 подборов, 6 передач при точности с игры не менее 75% в матче плей-офф.
Кроме того, Джордж стал первым игроком в истории "Клипперс", который набрал как минимум 40 очков, 10 подборов и 5 передач в плей-офф. Пол установил личный рекорд результативности в постсезоне.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл упомянуть принца Уильяма)
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл
Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос
Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети
Флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку российских олимпийцев стартовал
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом Асгари: "Многое еще впереди"
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом

Топ на сегодня

Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл

Еще по теме

В NBA установили новый рекорд по трехочковым попаданиям в матчах плей-офф
Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахома-Сити" обыграть "Клипперс" в матче чемпионата НБА
"Миннесота" продлила серию поражений "Лос-Анджелес Клипперс" в чемпионате НБА
Баскетболист "Голден Стэйт" Дюрант достиг отметки в 20 000 набранных очков в карьере