Посещение Ватикана и встреча с Кейт Мосс: как Ким Кардашьян проводит отпуск в Италии

Вадим Карасев

Отдохнуть от привычных калифорнийских будней и устроить себе летние каникулы на днях решила и 40-летняя Ким Кардашьян. Сменить обстановку она на этот раз захотела не на привычном курорте, а в Италии. Ким прилетела в Рим, который, кажется, этим летом будет носить звание самой звездной европейской столицы.

Каждый день представительница знаменитого семейства демонстрирует модные образы, которыми привлекает к себе еще больше внимания. Но один из них, вчерашний, оказался самым обсуждаемым.





Вчера Кардашьян решила посетить Ватикан — официальную резиденцию папы римского. Несмотря на специфику места, сдержанный наряд Ким выбирать не стала и появилась на публике в кружевном обтягивающем платье ультрамодного фасона — с открытыми плечами и вырезами в области талии и живота.

Впрочем, учитывая отношение Ким к главе католической церкви, ее выбору удивляться не приходится. Напомним, что папу римского телезвезда несколько лет назад назвала в своем твиттере словом dope, что в переводе с английского значит "наркотик". Тогда из-за высказывания Ким разгорелся настоящий скандал, однако она его так и не прокомментировала.

Ватикан Ким осматривала не одна, а в компании 47-летней Кейт Мосс и ее 18-летней дочери Лилы, которые сейчас тоже путешествуют по Италии. О дружбе двух звезд раньше известно не было, но Ким неоднократно восхищалась Кейт и называла ее иконой. Она даже признавалась, что копировала стиль знаменитой модели.

Я люблю Кейт Мосс. Мне нравится, как она подводит глаза и делает стрелки-крылья, люблю ее растрепанные волосы и то, как все это непринужденно выглядит,

— признавалась она много лет назад.





Ким Кардашьян и Кейт Мосс с дочерью Лилой

Приезд Ким в Италию, куда она отправилась со своей командой визажистов и стилистов, вызвал небывалый ажиотаж у местных жителей. Они не упускают возможности увидеть ее вживую и не выпускают из рук камеры, чтобы ее запечатлеть.





Марио Дедиванович, Ким Кардашьян и Крис Эпплтон

К слову, сейчас в Риме гостит и Настя Ивлеева, причем посещает практически те же места, что и Ким с Кейт Мосс. Возможно, Ивлеевой удастся встретить зарубежных звезд — с Джаредом Лето и Карди Би, например, она благодаря инстаграму уже познакомилась.