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Потребительские настроения в Украине ухудшились

Потребительские настроения в Украине ухудшились
Индекс потребительских настроений сократился на 5,9 пунктов до 71,3 пункта в мае, что вызвано ухудшением экономических ожиданий населения. Такие данные указаны в ежемесячном исследовании "Потребительские настроения в Украине" за май 2021 года организации Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Общий индекс экономических ожиданий в мае снизился на 13 пунктов до 75,5 пункта, уточняют авторы исследования.
Значительно сократилось количество людей, ожидающих улучшения развития экономики в ближайший год (падение соответствующего индекса на 9,3 пункта, до 61,7 пункта) и в ближайшие пять лет (падение на 17,5 пункта до 84,9 пунктов).

Также уменьшилось количество украинцев, ожидающих улучшения своего материального положения (падение индекса на 12 пунктов, до 82 пункта).

"В мае наибольшую положительную динамику показал индекс целесообразности делать крупные покупки. С ослаблением карантина потребители стремятся реализовать отложенный спрос", – отмечают авторы исследования.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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