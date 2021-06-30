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Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева

Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева

Российскую академию образования возглавила экс-министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. 

Выборы проходили в смешанном формате путем тайного голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней с применением электронных средств подсчета голосов. 

По данным счетной комиссии, за Ольгу Васильеву проголосовали 109 человек, против – 31, недействительными оказались семь голосов.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 по 2018 год. После реорганизации министерства до января 2020 года она занимала пост министра просвещения. В марте 2020 года указом президента Васильева была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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