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Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл упомянуть принца Уильяма)

Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл упомянуть принца Уильяма)

На днях 36-летний принц Гарри прилетел на родину в Великобританию, где 1 июля в Лондоне состоится торжественная церемония открытия памятника принцессе Диане, которой в этот день могло бы исполниться 60 лет. Вчера герцог Сассекский принял участие в церемонии вручения премии Diana Awards, которая отмечает молодых людей, работающих над улучшением качества жизни других людей. Поздравляя лауреатов, Гарри записал видеообращение, в котором неожиданно для многих упомянул и своего 39-летнего брата принца Уильяма.


На этой неделе мы с братом отметим шестидесятилетие нашей мамы. И я уверен, что она гордилась бы всеми вами за то, что вы живете жизнью, в которой есть место целеустремленности и состраданию к другим,

— сказал он.

В последнее время отношения между братьями стали весьма натянутыми. Все обострилось после интервью Гарри и его жены Меган Маркл, которое они весной дали Опре Уинфри. В нем супруги бросили тень на королевскую семью и рассказали, что столкнулись с проявлениями расизма одного из ее членов, живя во дворце. А Меган и вовсе обвинила жену Уильяма Кейт Миддлтон в том, что та довела ее до слез накануне свадьбы с Гарри. В то время как Кейт очень хочет зарыть топор войны и пытается помирить двух братьев, Уильям прощать Гарри пока не готов.


Принцесса Диана с сыновьями принцами Уильямом и Гарри

Видеоречь Гарри была записана, вероятно, в их с Меган доме в Монтесито. Компанию своему мужу в поездке герцогиня Сассекская составить не смогла — недавно она стала мамой во второй раз и сейчас занимается уходом за новорожденной дочерью.

В речи Гарри также отдал дань памяти покойной матери, отметив, что Диана верила, что молодежи хватит сил, чтобы изменить мир.


Принцесса Диана с принцами Гарри и Уильямом

По прибытии в Лондон Гарри был отправлен на карантин во Фрогмор-коттедж — их с Меган британскую резиденцию. По слухам, королева Елизавета II сразу же отправилась к нему с визитом.

Королева, очевидно, хотела бы увидеть своего внука после всего, что произошло, и могла бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выступить в роли миротворца,

— сказал инсайдер.

Уже в среду принцы Уильям и Гарри встретятся — впервые после похорон принца Филиппа. Кейт Миддлтон, как сообщают западные СМИ, согласилась принять участие в торжественной церемонии в Кенсингтонском дворце и опять постарается сделать все, чтобы братья забыли о конфликте и помирились.


Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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