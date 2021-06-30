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Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции

Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции.

"Мы ощущаем резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Я очень рад, что у меня есть такой "козырь" в виде волонтеров, если возникает необходимость. Для руководителя госпиталя понимание, что у него за спиной стоит такая мощная сила, как волонтеры, это понимание, что есть крепкая стена, на которую можно опереться", - сказал Проценко на онлайн-встрече с общероссийскими волонтерскими организациями и движениями на площадке "Единой России".

Врач также выразил надежду, что опыт активистов будет востребован в преодолении пандемии коронавируса.

Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. В первую пятерку, помимо Проценко, вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова. 

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По материалам: uposters.ru

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