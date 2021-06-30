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Продажу крепкого алкоголя в пластике хотят запретить

Продажу крепкого алкоголя в пластике хотят запретить

01:12  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1069106-7



За производство и продажу алкоголя крепостью больше 28 градусов в полимерной таре предлагается ввести штрафы до полумиллиона рублей. Такой законопроект сенаторов включён в примерную программу работы Госдумы в осеннюю сессию 2021 года.

Штраф за производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковых бутылках и другой полимерной таре для должностных лиц составит от ста до двухсот тысяч рублей, а для юридических лиц — от трёхсот до пятисот тысяч рублей. Также возможна конфискация имущества, участвовавшего в правонарушении. Исключение составят тары объемом не более 50 миллилитров. Штрафы также не будут распространяться на ввозимую в Российскую Федерацию алкогольную продукцию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой на экспорт.


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Для контроля за производством и продажей стеклянной потребительской тары без соответствующей маркировки предлагается наделить полицию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 15.12 КоАП РФ, санкция которой предполагает штраф и конфискацию оборудования. Также в Госдуму внесён законопроект (№ 1069677-7) сенаторов, устанавливающий требование о нанесении российскими стекольными заводами своего уникального клейма на стеклянную потребительскую тару для упрощения идентификации и привлечения к ответственности всех лиц, прямо или косвенно участвующих в нелегальном производстве алкогольной и иной пищевой продукции.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#алкоголь #штрафы


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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