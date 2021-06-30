Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин

Алексей Вольцев

Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«60% школ – а их всего около 40 тысяч – нуждаются в текущем ремонте, 10% – в капитальном, на все эти мероприятия деньги запланированы. Программа практически сверстана, она будет осуществлена», – сказал Владимир Путин.