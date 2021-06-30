Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин

Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин

Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин

Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«60% школ – а их всего около 40 тысяч – нуждаются в текущем ремонте, 10% – в капитальном, на все эти мероприятия деньги запланированы. Программа практически сверстана, она будет осуществлена», – сказал Владимир Путин.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"
Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских
Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана – Владимир Путин
Программа по реконструкции и постройке школ практически сверстана –
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
Как оформить ВНЖ через покупку недвижимости в ОАЭ
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным аксессуаром для всех
От спортсменов до аристократов: как бейсболка стала модным
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли
Папарацци впервые сфотографировали сына звезд "Игры
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в пришкольных лагерях
В Северной Осетии наставники «Кванториума-15» провели мастер-классы в
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская призналась, что сделала аборт в 16 лет
"Я села на чужие трусики и забеременела": Любовь Успенская
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Место жены Федуна в Спартаке занял ведущий Первого канала
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева

Топ на сегодня

Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
Здоровый урожай с препаратами от ТМ «ОРТОН»
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса

Еще по теме

В Кремле объявили дату «Прямой линии с Путиным»
Ученики младших классов будут ходить в школу в обычном режиме – Владимир Путин
Путин раскрыл свою миссию на следующий президентский срок
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин