Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе

Вадим Карасев

Оказывается, всем нам нравятся определенные числа не просто так. Ваше любимое число может рассказать о вас нечто очень интересное. Эксперты в области нумерологии поделились своими знаниями на эту тему.

Энергетика человека — это нечто уникальное. Не бывает двух одинаковых людей, но есть способы лучше узнать себя. Ваше любимое число не случайно является таковым. У него есть определенный смысл.

Преобразование любимого числа

Если ваше любимое число лежит в диапазоне от 1 до 9, то вам не нужно делать никаких расчетов — вы просто смотрите расшифровку. Если же это число больше 9, то нужно произвести простейшие нумерологические расчеты, чтобы привести ваше число к однозначному.

Допустим, ваше любимое число — 12. Складываем 1 и 2: 1+2=3. Получается, что вам нужно будет смотреть расшифровку Тройки. Если после сложения цифр снова получилось число больше 9, повторяйте операцию до тех пор, пока не получится число от 1 до 9.

Расшифровка любимого числа

Единица. Если ваше любимое число — 1, или такой результат получился при расчетах, то у вас есть одна очень интересная особенность. У вас достаточно древняя душа. Скорее всего, вы далеко не первый раз живете в этом мире. В связи с этим у вас должна быть мощная интуиция.

Двойка. Это число говорит о том, что уединение идет вам на пользу. Даже если вы ненавидите бывать одни, это не значит, что никакой пользы от этого нет. В состоянии одиночества вас посещают очень важные мысли, и к вам может приходить особое вдохновение.

Тройка. Если вы любите число 3, то в вас есть преподавательский дар. Вы можете стать очень хорошим учителем или наставником для любого человека. В вашем сердце живет доброта, даже если кажется, что это не так.

Четверка. В вас живет дух независимости. Свобода для вас — самое большое богатство из всех возможных. Старайтесь не зависеть ни от кого и ни от чего. Если у вас получится это сделать, вы станете куда счастливее.

Пятерка. Если ваше любимое число — 5, то это говорит о том, что вам необходимо найти золотую середину во всем. Начать стоит с любви или с финансовой сферы. Успех в одном направлении неминуемо приводит к успехам в другом. Помните об этом при расстановке приоритетов.

Шестерка. Вашей особенностью является умение здраво оценивать любую ситуацию. Также у вас невероятно развита интуиция. Любой жизненный опыт вы трансформируете в нечто полезное. У вас есть талант учиться на чужих ошибках.

Семерка. Какими бы невезучими вы себе ни казались, помните, что это не так. Семерка — любимое число баловней судьбы или тех, кого судьба направляет по верному пути. Иногда этот верный путь требует испытаний, так что не ругайтесь на окружающую вас реальность. Примите ее.

Восьмерка. Восьмерка в качестве любимого числа указывает на способность наделять сознанием и энергией самые бездушные предметы. Если при расчетах получилась Восьмерка, это также указывает на то, что вы склонны к ностальгии.

Девятка. Если ваше любимое число — 9, то вашей высшей задачей является внесение разнообразия в этот мир. Вы призваны делать жизни людей ярче. Вы — концентрация харизмы, добра и веселья. Если вам кажется, что это не так, вы пока просто не обнаружили в себе этого таланта, не нашли способ его проявить.