Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин надеется, что его главное достижение на посту президента еще впереди

Путин надеется, что его главное достижение на посту президента еще впереди

Путин надеется, что его главное достижение на посту президента еще впереди

Тема: Прямая линия с Владимиром Путиным


15:56  Автор: Кристина Стащенко



Президент Владимир Путин полагает, что его главное достижение на посту главы российского государства еще впереди. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

«Я надеюсь, что еще впереди», — сказал он, отвечая на вопрос о его главном достижении на президентском посту.

Он также заявил, что президент подчиняется российскому народу. 

«Конечно, в данном случае, президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые ему оказали это высокое доверие», — ответил на заданный вопрос глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что «люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причем на любом уровне — местном, региональном, либо на общенациональном».

Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз отвечает на вопросы россиян. Формат прямых линий с президентом появился во время первого президентского срока Путина в 2001 году.  В 2020-м в связи с пандемией прямая линия не проводилась, ответы на вопросы россиян включили в программу декабрьской большой пресс-конференции. В этом году на прямую линию поступило более миллиона вопросов.


1
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных нейл-трендов этого лета
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность
В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда «Звезда»
В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда
В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности
В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по
Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во Францию
Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во
В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают обучение в этом году
В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают
Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию
Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию
Педагоги Липецкой области повышают квалификацию
Педагоги Липецкой области повышают квалификацию
Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»
Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»

Топ на сегодня

Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида

Еще по теме

Путин рассказал о практике кураторства отдельных регионов
Путин отказался считать амнистию традицией
Путин опроверг введение платы за проезд по Крымскому мосту
Путин провёл совещание по подготовке «Прямой линии»