Путин надеется, что его главное достижение на посту президента еще впереди

Анастасия Иванова

Тема: Прямая линия с Владимиром Путиным

15:56 Автор: Кристина Стащенко

Президент Владимир Путин полагает, что его главное достижение на посту главы российского государства еще впереди. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

«Я надеюсь, что еще впереди», — сказал он, отвечая на вопрос о его главном достижении на президентском посту.

Он также заявил, что президент подчиняется российскому народу.

«Конечно, в данном случае, президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые ему оказали это высокое доверие», — ответил на заданный вопрос глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что «люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причем на любом уровне — местном, региональном, либо на общенациональном».

Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз отвечает на вопросы россиян. Формат прямых линий с президентом появился во время первого президентского срока Путина в 2001 году. В 2020-м в связи с пандемией прямая линия не проводилась, ответы на вопросы россиян включили в программу декабрьской большой пресс-конференции. В этом году на прямую линию поступило более миллиона вопросов.