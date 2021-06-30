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Путин рассказал о практике кураторства отдельных регионов

Путин рассказал о практике кураторства отдельных регионов

Тема: Прямая линия с Владимиром Путиным


14:13  Автор: Кристина Стащенко



Предложения по кураторству вице-премьерами и членами правительства отдельных территорий будут представлены, эта практика себя оправдала, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. 

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за министрами и вице-премьерами обязанности по кураторству нескольких российских регионов. Он поручил членам кабмина курировать несколько российских регионов «со слабой экономикой». Речь идёт о 10 субъектах РФ, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырёх показателей: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, среднедушевые доходы жителей региона, инвестиции в основной капитал и безработица.

Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз отвечает на вопросы россиян. Формат прямых линий с президентом появился во время первого президентского срока Путина в 2001 году.  В 2020-м в связи с пандемией прямая линия не проводилась, ответы на вопросы россиян включили в программу декабрьской большой пресс-конференции. В этом году на прямую линию поступило более миллиона вопросов.

Материал дополняется.


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По материалам: pnp.ru

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