Путин рассказал о практике кураторства отдельных регионов

Анастасия Иванова

Тема: Прямая линия с Владимиром Путиным

14:13 Автор: Кристина Стащенко

Предложения по кураторству вице-премьерами и членами правительства отдельных территорий будут представлены, эта практика себя оправдала, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за министрами и вице-премьерами обязанности по кураторству нескольких российских регионов. Он поручил членам кабмина курировать несколько российских регионов «со слабой экономикой». Речь идёт о 10 субъектах РФ, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырёх показателей: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, среднедушевые доходы жителей региона, инвестиции в основной капитал и безработица.

Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз отвечает на вопросы россиян. Формат прямых линий с президентом появился во время первого президентского срока Путина в 2001 году. В 2020-м в связи с пандемией прямая линия не проводилась, ответы на вопросы россиян включили в программу декабрьской большой пресс-конференции. В этом году на прямую линию поступило более миллиона вопросов.

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