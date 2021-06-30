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Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных нейл-трендов этого лета

Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных нейл-трендов этого лета

Лето — самое время для экспериментов. Раньше мы уже рассказывали о трендовых прическах сезона, маст-хэвах летнего гардероба и оригинальных аксессуарах для создания стильных образов, а теперь сосредоточимся на тенденциях в маникюре. От необычных вариантов френча до не выходящей из моды классики — в новом материале Spletnik рассказывает, с какими запросами следует идти "на ноготочки" в ближайшие месяцы.

Сине-оранжевый градиент

Будем честны, сочетание синего и оранжевого цветов не самое популярное в нейл-дизайне. Однако лето — самое подходящее время даже для неожиданных экспериментов. Плавно вписать в свой маникюр эти два совершенно непохожих оттенка поможет техника градиент: так переход между цветами получится плавным и гармоничным.




Френч-омбре

Являетесь поклонницей французского маникюра, но уже устали от его классической вариации? Тогда покажите вашему нейл-мастеру этот снимок и попросите его сделать вам модное френч-омбре. Такая версия французского маникюра с размытым белым кончиком ногтей смотрится оригинально, но при этом очень ненавязчиво и аккуратно.


В лиловом цвете

Лиловый и все оттенки сиреневого сами по себе очень летние, поэтому глупо отказывать себе в удовольствии хоть один раз за сезон сделать себе маникюр именно в этих трендовых тонах!


Градиентный френч

Еще один оригинальный вариант французского маникюра в нашей сегодняшней подборке. Лето — время сочных красок, поэтому смело заменяйте классические белые кончики на градиент из самых разных ярких цветов. Красный, синий, зеленый или желтый — в каких тонах делать оригинальный френч, решать только вам!



Золото в голубом

Лунный маникюр — уже далеко не новый тренд, однако от этого не менее актуальный этим летом. Особенно когда речь идет о ярких и необычных сочетаниях, например, насыщенно-голубого и золотого цветов!



Классический красный

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Одна из них — это маникюр в классическом красном цвете, который ни в коем случае не потеряет своей актуальности и в этом летнем сезоне.


Абстрактный дизайн

Если однотонный маникюр — для вас скучный вариант, то это лето — лучшее время, чтобы попробовать изобразить на своих ногтях нечто абстрактное. Конкретный рисунок зависит от фантазии вашего мастера, за вами же всегда остается выбор цвета!




Двойной финиш

Несколько лет назад в моде было абсолютно матовое покрытие на ногтях. В этом же сезоне мастера по маникюру предлагают сочетать в своем нейл-дизайне матовый и глянцевый финиш. Смотрится это действительно необычно.


Многоцветный дизайн

И еще один нестандартный френч в нашей подборке — на прозрачном фоне и с кончиками самых разных цветов. Такой радужный маникюр станет отличным вариантом для поездки к морю. Остаться незамеченной с ним у вас точно не получится!



Меган Фокс



Дымка

Этот абстрактный нейл-дизайн, напоминающий клубы дыма на ногтях, распространился по всему инстаграму еще в начале лета. Своей актуальности этот простой, но оригинальный вариант маникюра не потеряет в течение всего сезона!


Мелкие акценты

Порой превратить простой маникюр в нечто запоминающееся и необычное могут всего несколько мелких деталей — например, ряд мелких страз, аккуратно обрамляющих каждый ноготь по форме.


Ностальжи-дизайн

Если вы время от времени скучаете по эстетике 1990-х, этот нейл-дизайн с принтами в виде ярких смайликов поможет вам с головой погрузиться в ностальгию по прошлому.


Жидкий мрамор

Мраморные разводы на ногтях — еще один привет из прошлого в нашей подборке. В этом сезоне нейл-тренд обрел новую жизнь, поэтому можете смело показывать это фото своему мастеру во время очередного похода на маникюр!


Классический нюд

Если яркие цвета и причудливые принты в маникюре не для вас даже в разгар летнего сезона, у вас всегда остается классика. Натуральные нюдовые оттенки особенно выгодно будут смотреться на длинных ногтях. У маникюра в таких нейтральных цветах есть еще одно преимущество — вы можете смело носить его в течение нескольких недель: отрастать на фоне естественного тона ногтевой пластины он будет практически незаметно.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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