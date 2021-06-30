Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя после прививки

Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя после прививки

Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя после прививки

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:28  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Роспотребнадзор



Справиться с пандемией коронавируса поможет только вакцинация, гражданам после прививки нужно 35-42 дня соблюдать все меры предосторожности во избежание инфицирования, заявили эксперты Роспотребнадзора. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что после вакцинации необходимо продолжать носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

После прививки от коронавируса у человека может наблюдаться гриппоподобный синдром, в частности, повышаться температура тела. В ведомстве обратили внимание на то, что это является нормальной реакцией организма. «Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

Профессор Северинов рассказал про индийский штамм коронавируса


Кроме того, в первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, приём алкоголя, походы в сауну. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней.

В России с 18 января проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. В ряде регионов она стала обязательной для некоторых категорий населения. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На прошлой неделе в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». 

Как заявил ранее «Парламентской газете» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов,сейчас переделывать существующие вакцины под новые штаммы коронавируса не нужно, поскольку нет никаких данных, что эти препараты не работают. Но если такая необходимость возникнет, то любая платформенная вакцина позволяет легко изменить генетический материал, ответственный за возникновение иммунитета.


#вакцинация #здоровье


137
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную Англии на матче чемпионата Европы по футболу
Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем поддержали сборную
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на
Учащиеся кировского «Кванториума» приняли участие в летних «Инженерных каникулах»
Учащиеся кировского «Кванториума» приняли участие в летних
В Оренбургской области в сентябре откроется новый центр цифрового образования «IT-куб»
В Оренбургской области в сентябре откроется новый центр цифрового
Старшеклассники Коми прошли обучение в рамках проекта «Министерство лидеров»
Старшеклассники Коми прошли обучение в рамках проекта «Министерство
Гороскоп Павла Глобы на июль 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на июль 2021 года
Модная битва: Ирина Шейк против Дамиано Давида
Модная битва: Ирина Шейк против Дамиано Давида
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Часы ангела на июль 2021 года
Часы ангела на июль 2021 года
Ростелеком начал разработку методов наблюдения за дистанционным электронным голосованием
Ростелеком начал разработку методов наблюдения за дистанционным
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе

Топ на сегодня

Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида

Еще по теме

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от COVID-19 в период снятия ограничений
Эксперт рассказал, как подготовиться к вакцинации против COVID-19
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
В России 23% населения получили прививки от гриппа