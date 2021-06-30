Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя после прививки

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:28 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Роспотребнадзор

Справиться с пандемией коронавируса поможет только вакцинация, гражданам после прививки нужно 35-42 дня соблюдать все меры предосторожности во избежание инфицирования, заявили эксперты Роспотребнадзора. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что после вакцинации необходимо продолжать носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

После прививки от коронавируса у человека может наблюдаться гриппоподобный синдром, в частности, повышаться температура тела. В ведомстве обратили внимание на то, что это является нормальной реакцией организма. «Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, приём алкоголя, походы в сауну. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней.

В России с 18 января проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. В ряде регионов она стала обязательной для некоторых категорий населения. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На прошлой неделе в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Как заявил ранее «Парламентской газете» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов,сейчас переделывать существующие вакцины под новые штаммы коронавируса не нужно, поскольку нет никаких данных, что эти препараты не работают. Но если такая необходимость возникнет, то любая платформенная вакцина позволяет легко изменить генетический материал, ответственный за возникновение иммунитета.

#вакцинация #здоровье

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