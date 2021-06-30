Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"

Вадим Карасев

25 июня был запущен российский космический аппарат, обозначенный как "Космос-2550". Сейчас он находится на низкой околоземной орбите с наклоном 67,15 градуса и высотой 195–466 км. По данным блога bmpd, это первый активный спутник радиолокационной разведки 14Ф139 "Пион-НКС" нового космического комплекса морской разведки и целеуказания 14К159 "Лиана".

Разработку этого комплекса провели московское ФГУП "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга", петербургское АО "КБ "Арсенал" и самарское АО "Ракетно-космический центр "Прогресс". Сами спутники были изготовлены в Петербурге на машзаводе "Арсенал".

Всего в "Лиану" входят четыре пассивных спутника 14Ф145 "Лотос-С1", их запуск осуществляли с конца 2014 года. Активных "Пионов" должно быть два, дата пуска второго пока что не названа. Каждый из них весит шесть с половиной тонн, они должны вращаться на постоянной орбите 500 км, период обращения составляет от 90 до 95 минут.

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