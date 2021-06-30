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Ростелеком начал разработку методов наблюдения за дистанционным электронным голосованием

Ростелеком начал разработку методов наблюдения за дистанционным электронным голосованием

Ростелеком приступил к разработке методики по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), сообщил представитель компании, заместитель гендиректора АО "РТ Лабс" Юрий Сатиров.

"Мы разрабатываем методологию технического наблюдения, которая позволит специалистам, знакомым с техникой и технологиями, получить доступ непосредственно к распределенной базе данных: изучать транзакции и на транзакциях проводить собственные проверки с помощью инструментария с открытым кодом. То есть отслеживать целостность этих транзакций, отслеживать то, что в них нет никаких аномалий, делать случайные выборки – по принципу случайной выборки, который применяется в аудите. Мы готовим сейчас эти материалы и вероятнее всего к 15 июля будем готовы предоставить определенные наработки", – цитирует Сатирова сайт "Независимого общественного мониторинга" (НОМ).

Гендиректор "РТ Лабс" отметил, что техническое наблюдение – это новый для всех вопрос. "Пока он ограничивается тем, что мы показываем определенные метрики системы, но мы хотели бы пойти еще глубже и дать не просто доступ к базе, но и выполнить ряд процедур, которые позволят убедиться в том, что данные в базе имеют целостность, никаких нарушений нет – база наполняется в соответствии с тем, как голоса поступают в систему", – отметил представитель Ростелекома.

Замруководителя аппарата ЦИК Александр Обухов, курирующий цифровое развитие системы голосования, пояснил, что в регионах, где на выборах в Госдуму применят ДЭГ, планируется организовать техническое наблюдение на основе новой методологии.

"В Общественной палате Российской Федерации, в региональных штабах общественного наблюдения за выборами в регионах-участниках ДЭГ планируется организовать доступ к ПТК ДЭГ и непосредственно к распределенной базе данных системы, подключить к ней рабочие места для технических специалистов-наблюдателей, которые будут вести наблюдение за ходом ДЭГ, предоставить доступ и организовать отображение на видеопанелях информации с технологических разделов портала наблюдения", – пояснил Обухов.

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По материалам: uposters.ru

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