Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»

Алексей Вольцев

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых закрытию седьмой артековской смены. Традиционная «Встреча перед расставанием» собрала более 2500 детей из 85 регионов России на «Артек-Арене». Ребята стали зрителями масштабного действия, подвели итоги смены, провели прощальный вечер в кругу друзей. Почётным гостем церемонии закрытия стал Министр просвещения Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

«Ребята, скоро вы вернетесь в свой регион, в свою школу, на вас будут смотреть сверстники. Расскажите об «Артеке», о своих друзьях. Расскажите, как вам было интересно. Гордо несите звание артековца! Я желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, идти вперёд, любить свою страну, своих родителей, учителей и всегда помнить своих артековских друзей. Помните о клятве артековца, идите вперёд!» – обратился к ребятам Сергей Кравцов.

На «Встрече перед расставанием» дети стали зрителями масштабного спектакля «Единственная», посвящённого одной из любимых историй страны детства – «Розе Артека». Это красивая легенда об отважном капитане и девушке, которая на закате превращалась в розу. В прощальный артековский вечер сценическое пространство, выложенное морской галькой, превратилось в берег моря, а над сценой развивались настоящие паруса. Главные роли в постановке сыграли артековцы и вожатые детского центра.

В День молодёжи, 27 июня, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко встретились с будущими советниками директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями из десяти регионов страны, которые проходят обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации».

На встрече министра с артековцами ребята поделились впечатлениями о событиях смены, поговорили о том, какой должна быть школа будущего. Сергей Кравцов рассказал, каким он видит будущее образования.

С 9 по 30 июня в Международном детском центре «Артек» проходит седьмая смена «Артек – восьмое чудо света». Участники смены – 2516 детей из 85 российских регионов. Одно из ключевых событий смены – день рождения «Артека», которому 16 июня исполнилось 96 лет. Задача смены – приобщить школьников к истории, культуре и традициям «Артека». Школьники узнают, как история России отражается в истории главного детского центра страны.

Международный детский центр «Артек» реализует программы общего образования (на базе собственной школы, рассчитанной на 1200 учеников), а также дополнительного образования в рамках программ каждой смены. При проведении занятий в школе «Артека» используются уникальные возможности открытой образовательной среды, природно-климатические и историко-культурные ресурсы, современная инфраструктура и инновационные технологии.