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СМИ: для малого бизнеса разрабатывают новый налоговый режим

СМИ: для малого бизнеса разрабатывают новый налоговый режим

18:47  Автор: Виктория Карташева



Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривают возможность внедрения нового налогового режима для микро- и малого бизнеса. Об этом сообщает РБК.

Предполагается, что новый режим будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В частности, малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей), за сотрудников (для компаний). Кроме того, ФНС сможет получать информацию об операциях по расчётному счёту налогоплательщика напрямую от банка.

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Налоговый период будет длиться месяц, а под расходами будут понимать только безналичные операции, а также проведённые по расчётным счетам или зафиксированные ККТ.

Помимо этого, бизнес хотят обязать выплачивать зарплату только через банк, который, в свою очередь, будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.

Также бизнес предлагают освободить от бухгалтерского и налогового учёта.


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«Решение о сроках введения, параметрах и условиях нового налогового режима будет принято после всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения общественного мнения со стороны бизнес-сообщества», — сказали в пресс-службе ФНС.

Отмечается, что решение о критериях и введении налогового режима будут принимать компетентные органы власти.

Ранее сообщалось, что замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин заявил, что ФНС поддерживает формирование переходного налогового режима для ресторанного бизнеса. По его словам, формирование такого режима— это тоже очень важная и полезная мера.


#бизнес #налоги


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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