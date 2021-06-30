СМИ: пьяного брата Кокорина задержали за драку в московском кафе из-за QR-кода

Вадим Карасев

22-летнего Кирилла Кокорина, приходящегося младшим братом скандальному футболисту Александру Кокорину, задержали на севере Москвы за драку в одном из кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ранее судимый за побои брат футболиста находился в нетрезвом состоянии.



"Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы", - отметил собеседник агентства.

Как отмечает "Рен ТВ", по одной из существующих версий, Кирилл распивал с приятелем Кареном спиртные напитки. Решившие продолжить вечеринку молодые люди отправились в один из гостиничных ресторанов.

Однако приятелей там не приняли, поскольку согласно санитарным нормам заведение работало без QR-кодов лишь для постояльцев.



Впоследствии Кирилл Кокорин и его друг устроили перепалку с сотрудниками, в результате чего их и задержали.

Напомним, ранее Кирилл и Александр Кокорины были осуждены на 1,5 года за 2 драки в центре столицы с участием Павла Мамаева, выйдя на свободу в сентябре 2019 года по УДО. Около года назад суд отменил приговор Кириллу, оправдав его по статье о хулиганстве и квалифицировав его действия по статье "Побои", в результате чего молодой человек получил год исправительных работ, так что он может рассчитывать на реабилитацию.

Как писал Ruposters, ранее Lamborghini Кокорина без номеров отвезли на штрафстоянку в Москве.