Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"

Вадим Карасев

Союз кинематографистов России начал прием заявок на конкурс видео о социальных проектах "Хорошая история". В нем могут принять участие молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, сотрудники некоммерческих организаций и все те, кто неравнодушен к развитию благотворительности.

Жанр видео может быть любым: от интервью до игрового фильма. Важно, чтобы длительность ролика не превышала 5 минут, а его тема была посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов.

Оценивать работы конкурсантов будут кинопродюсер и генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, режиссер и сценарист Александр Котт, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, председатель правления Фонда "Круг добра", член Общественной палаты Российской Федерации Александр Ткаченко и другие кинематографисты и представители общественных и государственных организаций.

Шорт-лист конкурса будет объявлен в сентябре. Авторы лучших видеороликов будут приглашены на фестиваль "Таврида.АРТ", где смогут посетить мастер-классы от известных представителей киноиндустрии.

Награждение победителей и вручение денежных призов пройдет 11-13 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Призовой фонд "Хорошей истории" – 1 миллион рублей.

Подать заявку на конкурс можно через платформу хорошаяистория.добраястрана.рф. Конкурс проходит в рамках проекта "Всероссийский молодежный кинофорум". Инициатива получила президентский грант в размере 40 млн рублей.