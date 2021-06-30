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Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"

Союз кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов запустил конкурс видеороликов "Хорошая история"

Союз кинематографистов России начал прием заявок на конкурс видео о социальных проектах "Хорошая история". В нем могут принять участие молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, сотрудники некоммерческих организаций и все те, кто неравнодушен к развитию благотворительности. 

Жанр видео может быть любым: от интервью до игрового фильма. Важно, чтобы длительность ролика не превышала 5 минут, а его тема была посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов.

Оценивать работы конкурсантов будут кинопродюсер и генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, режиссер и сценарист Александр Котт, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, председатель правления Фонда "Круг добра", член Общественной палаты Российской Федерации Александр Ткаченко и другие кинематографисты и представители общественных и государственных организаций.

Шорт-лист конкурса будет объявлен в сентябре. Авторы лучших видеороликов будут приглашены на фестиваль "Таврида.АРТ", где смогут посетить мастер-классы от известных представителей киноиндустрии.

Награждение победителей и вручение денежных призов пройдет 11-13 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Призовой фонд "Хорошей истории" – 1 миллион рублей.

Подать заявку на конкурс можно через платформу хорошаяистория.добраястрана.рф. Конкурс проходит в рамках проекта "Всероссийский молодежный кинофорум". Инициатива получила президентский грант в размере 40 млн рублей.

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По материалам: uposters.ru

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