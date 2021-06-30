Старшеклассники Коми прошли обучение в рамках проекта «Министерство лидеров»

Анастасия Иванова

В Республике Коми завершилось обучение в рамках проекта «Profesarium: Министерство лидеров (Молодежный управленческий резерв)», который реализуется в Коми республиканской академии государственной службы и управления (КРАГСиУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Проект направлен на комплексное развитие юных лидеров, их навыков и инструментов в области управления командой, проектом, организацией и собственной эффективностью, на содействие в выявлении лидерского потенциала, а также на взращивание молодежного управленческого резерва.

Учащиеся 8–11 классов из Сыктывкара, Печоры, Усинска, Ухты, а также Усть-Куломского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Койгородского, Сысольского, Корткеросского, Княжпогостского, Усть-Цилемского и Усть-Вымского районов участвовали в трех образовательных сессиях – в январе, марте и июне 2021 года.

Обучение проводилось под руководством ведущих бизнес-тренеров, коучеров по развитию карьеры, экспертов-практиков в различных областях и преподавателей КРАГСиУ.

Школьники не только приобрели новые знания и навыки, но и создали целый ряд социально значимых проектов, которые теперь они реализуют в своих городах, районах и селах. Проекты в том числе связаны с развитием досуга молодежи в сельских поселениях, созданием коворкинг-центров при школах, поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инновационным развитием спорта. Один из учащихся выиграл грант Росмолодежи с проектом «Спорт поколению Z», который направлен на привлечение детей и молодежи к активному, здоровому образу жизни и круглогодичным занятиям спортом.