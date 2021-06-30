Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос

Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос

Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос

Новая гамма для восстановления, сухой шампунь с изысканной парфюмерной композицией, маска-бальзам для роста волос и не только — рассказываем о бьюти-новинках для волос.

Программа ухода Acidic Bonding Concentrate от Redken

Новая гамма Redken — концентрированный универсальный уход для максимального восстановления любого типа и текстуры волос, содержащий лимонную кислоту. Именно эта альфа-гидроксикислота помогает восстанавливать волосы после осветления или окрашивания, уплотняя кутикулу и сохраняя цвет.

Acidic Bonding Concentrate представлен в виде салонной услуги, а также в виде домашнего ухода. В последний входят шампунь, кондиционер и лосьон.

Сухой шампунь Fresh Affair от Kérastase

Fresh Affair — сухой шампунь с изысканной парфюмерной композицией, за которую отвечал французский парфюмер Фабрик Пеллегрен. Работая над ароматом для новинки Kérastase, он создал микс из цитрусовых (лимон, бергамот и мандарин) и цветочных (лаванда, гальбанум и померанец) нот. Среди базовых нот — белый мускус и лепестки жасмина.

Ключевые ингредиенты сухого шампуня — витамин Е (мощный антиоксидант; предотвращает ощущение сухости) и рисовый крахмал (впитывает излишки кожного себума и освежает кожу головы и волосы).

Благодаря средству волосы мгновенно становятся чистыми и легкими — никакого жирного блеска, ощущение свежести, объем у корней и приятный аромат, который сохраняется на 24 часа.

Гамма для всех типов вьющихся волос Curl Manifesto от Kérastase

Еще одна июньская новинка от Kérastase — линия профессионального ухода за кудрявыми и вьющимися волосами.

Curl Manifesto — это интенсивный уход в домашних условиях, отвечающий потребностям обладательниц всех типов вьющихся волос (волнистых, с крупными локонами и мелкими завитками). Основные ингредиенты в уникальной формуле средств — увлажняющий мед манука, керамид, заполняющий повреждения поверхности волоса, и глицерин, очерчивающий завиток.

В гамму входит шесть средств: шампунь-ванна, молочко-кондиционер, питательная маска, спрей-вуаль для сохранения красивых локонов через несколько дней после использования шампуня, гель-крем для придания упругости и четкости локонам и легкий крем, который в сочетании с гель-кремом идеально подходит для увлажнения волос и создания идеальной укладки.

Линия Volume & Style для объема и защиты волос от Faberlic

Новая гамма Faberlic — инновационная коллекция стайлингов для создания объема и защиты волос. Кератиновый комплекс в составе продуктов и ультрафиолетовые фильтры обеспечивают волосам здоровый вид и сияние. В качестве бонуса — приятный цветочно-фруктовый аромат продуктов.

В линии Volume & Style пять средств: сухой шампунь, моделирующий термозащитный спрей, разглаживающий крем для волос, спрей с морской солью для укладки и лак сильной фиксации для волос.

Маска-бальзам для роста волос Anna Sharova

Бренд Anna Sharova в этом месяце тоже представил новинку — маску-бальзам для роста / против выпадения волос "Ирис".

Основной компонент средства — эфир ванили, который доставляет к луковице питательные вещества, необходимые для нормального роста волос, а также уменьшает воспалительные процессы и, как следствие, выпадение волос. Кроме того, в маске содержатся аминокислоты, растительные масла, фосфолипиды, витамины А и Е, экстракты трав.

Дополнительный эффект — средство выполняет функцию кондиционера, а также защищает волосы от ультрафиолета и термостресса.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса "Лиана"
Россия впервые запустила на орбиту активный спутник комплекса
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Простой тест: назовите любимое число и узнайте нечто интересное о себе
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл упомянуть принца Уильяма)
Принц Гарри почтил память матери в трогательной речи (и не забыл
Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос
Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Финансовый гороскоп на июль 2021 года
Флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети
Флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку российских олимпийцев стартовал
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Николь Шерзингер путешествует с бойфрендом Томом Эвансом по Европе
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Банк России выпустит монеты с медвежонком Умкой
Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Vans и Palace выпустили первую совместную коллекцию (ФОТО)
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом Асгари: "Многое еще впереди"
Бритни Спирс рассказала об отдыхе на Гавайях с бойфрендом Сэмом

Топ на сегодня

Италия отменила почти все карантинные ограничения
Италия отменила почти все карантинные ограничения
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Украина сегодня отмечает День Конституции
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Денежный лунный календарь на июль 2021 года
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июль 2021 года от Анжелы Перл

Еще по теме

TianDe - отзывы о продукции по уходу за волосами
Шампунь без сульфатов – чистые и ухоженные волосы
Эти безобидные привычки могут испортить ваши волосы
Серия продуктов Sebastian Celllofanes для домашнего использования