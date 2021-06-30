Сухие шампуни, средства для кудряшек и манящие ароматы: рассказываем о бьюти-новинках для волос

Вадим Карасев

Новая гамма для восстановления, сухой шампунь с изысканной парфюмерной композицией, маска-бальзам для роста волос и не только — рассказываем о бьюти-новинках для волос.

Программа ухода Acidic Bonding Concentrate от Redken

Новая гамма Redken — концентрированный универсальный уход для максимального восстановления любого типа и текстуры волос, содержащий лимонную кислоту. Именно эта альфа-гидроксикислота помогает восстанавливать волосы после осветления или окрашивания, уплотняя кутикулу и сохраняя цвет.

Acidic Bonding Concentrate представлен в виде салонной услуги, а также в виде домашнего ухода. В последний входят шампунь, кондиционер и лосьон.

Сухой шампунь Fresh Affair от Kérastase

Fresh Affair — сухой шампунь с изысканной парфюмерной композицией, за которую отвечал французский парфюмер Фабрик Пеллегрен. Работая над ароматом для новинки Kérastase, он создал микс из цитрусовых (лимон, бергамот и мандарин) и цветочных (лаванда, гальбанум и померанец) нот. Среди базовых нот — белый мускус и лепестки жасмина.

Ключевые ингредиенты сухого шампуня — витамин Е (мощный антиоксидант; предотвращает ощущение сухости) и рисовый крахмал (впитывает излишки кожного себума и освежает кожу головы и волосы).

Благодаря средству волосы мгновенно становятся чистыми и легкими — никакого жирного блеска, ощущение свежести, объем у корней и приятный аромат, который сохраняется на 24 часа.

Гамма для всех типов вьющихся волос Curl Manifesto от Kérastase

Еще одна июньская новинка от Kérastase — линия профессионального ухода за кудрявыми и вьющимися волосами.

Curl Manifesto — это интенсивный уход в домашних условиях, отвечающий потребностям обладательниц всех типов вьющихся волос (волнистых, с крупными локонами и мелкими завитками). Основные ингредиенты в уникальной формуле средств — увлажняющий мед манука, керамид, заполняющий повреждения поверхности волоса, и глицерин, очерчивающий завиток.

В гамму входит шесть средств: шампунь-ванна, молочко-кондиционер, питательная маска, спрей-вуаль для сохранения красивых локонов через несколько дней после использования шампуня, гель-крем для придания упругости и четкости локонам и легкий крем, который в сочетании с гель-кремом идеально подходит для увлажнения волос и создания идеальной укладки.

Линия Volume & Style для объема и защиты волос от Faberlic

Новая гамма Faberlic — инновационная коллекция стайлингов для создания объема и защиты волос. Кератиновый комплекс в составе продуктов и ультрафиолетовые фильтры обеспечивают волосам здоровый вид и сияние. В качестве бонуса — приятный цветочно-фруктовый аромат продуктов.

В линии Volume & Style пять средств: сухой шампунь, моделирующий термозащитный спрей, разглаживающий крем для волос, спрей с морской солью для укладки и лак сильной фиксации для волос.

Маска-бальзам для роста волос Anna Sharova

Бренд Anna Sharova в этом месяце тоже представил новинку — маску-бальзам для роста / против выпадения волос "Ирис".

Основной компонент средства — эфир ванили, который доставляет к луковице питательные вещества, необходимые для нормального роста волос, а также уменьшает воспалительные процессы и, как следствие, выпадение волос. Кроме того, в маске содержатся аминокислоты, растительные масла, фосфолипиды, витамины А и Е, экстракты трав.

Дополнительный эффект — средство выполняет функцию кондиционера, а также защищает волосы от ультрафиолета и термостресса.