Тариф на электроэнергию для населения 1,68 кВт/ч не будут трогать до августа

Лидия Мартынова

Цена на электроэнергию для населения до 1 августа останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч – Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО – ред.).Постановление №659 опубликовано на правительственном портале во вторник, 29 июня. Документ вносит изменения в постановление «Об утверждении ПСО на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка».Сохранение фиксированной цены на электроэнергию для населения до 1 августа закроет потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта, считают в Минэнерго.Задачи нового ПСО в министерстве видят в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, для чего нужно рассчитать точную сумму средств, которую требует рынок.«Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время», - пишет «Интерфакс-Украина».