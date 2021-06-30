Тариф на электроэнергию для населения 1,68 кВт/ч не будут трогать до августа
Сегодня, 06:30 Лидия Мартынова
Цена на электроэнергию для населения до 1 августа останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч – Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО – ред.).
Постановление №659 опубликовано на правительственном портале во вторник, 29 июня. Документ вносит изменения в постановление «Об утверждении ПСО на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка».
Сохранение фиксированной цены на электроэнергию для населения до 1 августа закроет потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта, считают в Минэнерго.
Задачи нового ПСО в министерстве видят в защите социально уязвимых потребителей и обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации, для чего нужно рассчитать точную сумму средств, которую требует рынок.
«Для этого Минэнерго предлагает, в частности, руководствоваться ожидаемыми в первой половине июля результатами мер по стабилизации рынка, уже предпринятых энергорегулятором и планируемых к принятию в ближайшее время», - пишет «Интерфакс-Украина».
По материалам: gogetnews.info