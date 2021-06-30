Таро-прогноз на июль 2021 года

Вадим Карасев

Новый месяц будет успешным, если знать заранее о том, как будут развиваться события. Точный таро-прогноз на июль 2021 года поможет Знакам Зодиака найти путь к счастью и не оступиться из-за поспешных действий.

Расклады старших Арканов на грядущий месяц помогут представителям зодиакальных созвездий определиться с выбором пути и уберечься от любых неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сопоставить выпавшие карты с происходящим в жизни, чтобы лучше понимать подсказки и вовремя принимать решения, ведущие к безоговорочной победе в любой сфере жизни.

Овен





Аркан «Влюбленные» указывает Овнам на необходимость определиться с дальнейшими планами и сделать выбор в пользу очевидных преимуществ. По этой карте малые жертвы окупятся в будущем, поэтому Овнам не стоит сомневаться.

Карта «Солнце» в раскладе на середину июля указывает на достижение поставленных задач, обретение счастья и перемены к лучшему. Аркан символизирует позитивный настрой и готовность четной борьбы за свое благополучие.

По карте «Правосудие» Овны должны быть честными и внимательными. Игра по правилам приведет к новым вершинам, а попытка схитрить неминуемо приведет к работе над ошибками, отнимающей время и силы.

Телец





Аркан «Маг» указывает Тельцам на возможность изменить жизнь к лучшему, если слушать свое сердце и не бояться перемен. По этой карте путь чист, и если набраться смелости и сделать первый шаг, новые возможности не заставят себя ждать.

По карте «Мир» Тельцы могут быть уверены в том, что путь чист, и впереди ждут только позитивные перемены. Карта говорит о возможности разрешить трудности и разногласия, чтобы отношения с окружающими людьми приносили радость.

Позитивная карта «Солнце» говорит о триумфальной победе. Аркан сулит прекрасное завершение месяца, заслуженную награду и полноценный отдых. Тельцам остается лишь радоваться каждому дню и не бояться впускать перемены в жизнь.

Близнецы





Аркан «Император» открывает июль, указывая Близнецам на необходимость принимать мудрые решения. Честная борьба и умение работать в команде принесут новые успехи и помогут создать непререкаемый авторитет.

«Солнце» в раскладе — карта победы и финансового благополучия. По ней Близнецам предстоит получить награду и насладиться заслуженным отдыхом, чтобы набраться сил и продолжить путь к новым вершинам.

По карте «Мир» Близнецы могут смело идти к своей мечте. Путь будет чист, если доверять своей интуиции и не сворачивать с выбранного пути. Обретение гармонии с собой и внешним миром поможет стать счастливее.

Рак





Аркан «Смерть» сулит Ракам неизбежные перемены, которые уже давно назревали. Совет карты — не сопротивляться происходящему, чтобы не упустить новых возможностей. Прощание с прошлым пройдет легче, если отпускать его вовремя.

Карта «Сила» говорит о ловкости и умении, которые помогут Ракам достичь новых вершин. Аркан указывает на необходимость действовать, не теряя времени, чтобы не упустить возможностей, дарованных судьбой.

«Дурак» в раскладе — карта, предостерегающая Раков. По этому Аркану даже в затишье может прятаться буря, поэтому так важно слушать свое сердце и быть готовыми к активным действиям. Халатность и невнимательность приведут к проблемам.

Лев





По карте «Императрица» Львам не составит труда привлечь в жизнь позитивные перемены. Аркан указывает на рост и развитие, когда каждый шаг должен быть обдуман. Спешка может привести к неприятностям.

По карте «Верховная жрица» Львы смогут получить необходимую информацию, если будут полагаться на свое чутье. В конце месяца важно слушать только себя, учиться отделять правду ото лжи и не доверять случайным людям, чтобы избежать проблем.

Аркан «Умеренность» говорит о необходимости замедлиться, найти в себе силы для борьбы со страхами, которые мешают развитию и счастью. Карта сулит новые успехи и благоприятное разрешение проблем, если действовать рассудительно.

Дева





Карта «Император» указывает Девам на возможность изменить ход событий в свою пользу. Для этого важно соблюдать правила и полагаться на свои лучшие качества. Аркан символизирует власть, распорядиться которой нужно с умом.

Аркан «Смерть» указывает на неизбежные перемены, и в середине июля Девам важно оставить в прошлом все, что устарело. Прощание с прошлым даст стимул для новых достижений и развития и откроет двери в счастливое будущее.

По карте «Императрица» в конце июля Девы смогут обрести гармонию в отношениях с близкими или коллегами. Аркан сулит рост доверия, и Девам важно не спешить, чтобы не совершить опрометчивых шагов.

Весы





Аркан «Иерофант» призывает Весов начать июль с первостепенных задач, скорректировать планы, чтобы заниматься осмысленным трудом. Так получится сосредоточиться и в кратчайший срок достичь новых высот.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора, по которой Весам предстоит сделать выбор. Аркан указывает на приятные перспективы, если доверять своей интуиции и не бояться приступать к решению сложных вопросов.

Аркан «Дьявол» предупреждает Весов о возможных трудностях. По этому Аркану важно оставаться честными и не пытаться хитрить, чтобы не попасть в ловушку из-за собственной недальновидности.

Скорпион





Аркан «Солнце» указывает на благоприятное начало июля. Скорпионам не стоит бояться, ведь впереди нет преград для достижения новых целей. По этой карте важно использовать знания и опыт, чтобы принять верные решения.

По карте «Верховная жрица» Скорпионам нельзя спешить. Аркан указывает на скорые перемены, которые будут к лучшему, если уметь выжидать и слушать свое сердце. Внутренний голос подскажет момент для активных действий.

В конце месяца по карте «Повешенный» Скорпионам предстоит проработать ошибки и разобраться с отложенными ранее вопросами. Аркан говорит о невозможности движения вперед, пока преграды не исчезнут с пути.

Стрелец





Карта «Умеренность» призывает Стрельцов начать месяц не с активных действий, а с размышлений. По этому Аркану важно найти внутренний баланс, чтобы не ошибиться и принять верное решение, которое приведет к новым успехам.

Карта «Император» указывает Стрельцам на возможность обрести власть, однако действовать нужно осторожно, чтобы опрометчивые поступки не привели к неприятностям. По этому Аркану мудрые решения приведут к успеху.

«Иерофант» в раскладе — карта, указывающая на судьбоносную встречу, когда Стрельцы смогут обрести мудрого наставника и с его помощью разобраться со сложными задачами, которые мешали продвижению вперед.

Козерог





Аркан «Луна» указывает Козерогам на необходимость начать борьбу со страхами и сомнениями, которые закрывают путь к счастью. По этой карте необходимо достичь согласия с собой, чтобы не поддаваться панике и сомнениям, разрушающим жизнь.

Карта «Смерть» вторит Аркану «Луна» и призывает Козерогов попрощаться со всем, что мешает двигаться вперед. По этому Аркану позитивные перемены не заставят себя ждать, если быть к ним готовыми.

Карта «Император» символизирует прорыв, однако для того, чтобы преуспеть, Козерогам важно действовать согласно доводам разума.

Водолей





Июль начнется для Водолеев с карты «Солнце». Этот Аркан говорит о времени, когда любые препятствия будут по плечу, и если Водолеи не будут медлить, они смогут достичь головокружительных успехов.

Карта «Император» говорит о возрастающем доверии, которое важно оправдать. Водолеи смогут обрести единомышленников и достичь успехов в командной работе, а также возглавить коллектив и заработать отменную репутацию, если будут поступать мудро.

«Императрица» в раскладе — карта, указывающая на скорую победу. Достичь ее получится в том случае, если положиться на судьбу и не пытаться ускорить бег времени. Все случится вовремя, если обладать выдержкой и не совершать опрометчивых поступков.

Рыбы





Аркан «Император» призывает Рыб не бояться ответственности и мудро править своей жизнью. По этой карте успех не заставит себя ждать, если верить в свои силы и оставить позади иллюзии, мешающие разглядеть истинное положение дел.

По карте «Правосудие» Рыбам важно поступать честно и не пытаться обмануть судьбу. Аркан сулит рост и развитие. Если поступать ответственно, каждый шаг будет приближать к новым успехам.

Аркан «Мир» говорит о достижениях. По этой карте Рыбы смогут найти свое место под Солнцем, разрешить трудные вопросы и исполнить заветную мечту.