Теневой бизнес в Украине за год пандемии вырос до 30%

Влада Некрасова

По предварительным расчетам Министерства экономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше показателя 2019-го.Об этом сообщает Минэкономики в "Общих тенденциях теневой экономики в Украине в 2020 году"."Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики", - говорится в документе.В Минэкономики отмечают, что полученный по итогам 2020 года рост уровня тени меньше по сравнению с ростом на протяжении предыдущих кризисных периодов (в частности, по итогам кризиса 2014 года)."Это свидетельствует о неординарности проявлений коронакризиса. Пандемия и введенные беспрецедентные карантинные ограничения обусловили частичное изменение мотивации в поведении экономических субъектов (в сферах как производства, так и потребления)", - отметили в профильном министерстве.Вероятно, что это, в свою очередь, во-первых, нашло отражение в интенсивности таких процессов как тенизация доходов, то есть, подавленная ​​общая активность по неэкономическим причинам ограничила не только деятельность субъектов в легальном секторе экономики, но и возможность по расширению теневых операций. Во-вторых, привело к появлению новых каналов тенизации при сужении возможности использования традиционных, что не нашло своего полного отражения в существующих методах оценки теневой экономики.В Минэкономики отметили, что рост теневой экономики в 2020 году, прежде всего, является следствием сложных, неординарных условий, в которых функционировали экономические агенты во время коронакризиса.Оценка интегрального уровня теневой экономики в Украине по итогам 2020 года является предварительной. На данный момент оценка уровня теневой экономики по одному из четырех методов - методу убыточности предприятий - осуществлена на основе предварительных статистических данных о финансовых результатах деятельности до налогообложения крупных и средних предприятий (то есть без малых предприятий и микропредприятий) по всем регионам Украины, кроме временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.