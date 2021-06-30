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Томский педуниверситет представил программы виртуальной академической мобильности

Томский педуниверситет представил программы виртуальной академической мобильности

На Неделе международного персонала (5th Erasmus+ International Staff Week 2021) в Университете Палацкого (Чехия) специалисты Томского педагогического университета рассказали об опыте обучения иностранных студентов в период пандемии, сообщает Минпросвещения России.

В рамках программы виртуальной академической мобильности студенты вуза смогли проводить совместные образовательно-просветительские мероприятия с молодыми людьми из других стран, а для студентов из Чехии, Польши и Китая были организованы дистанционные курсы русского языка.

В ходе мероприятия обсуждались также эффективные образовательные онлайн-программы и технологии, психологические приемы для снижения стресса, а также реализация студенческих обменов с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.

В семинарах приняли участие специалисты из 15 стран, отвечающие за программы академической мобильности.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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