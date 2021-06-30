Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
46-летняя светская львица Наташа Максимова, являющаяся женщиной-трансгендером, сыграет в "Вишневом саде", сообщает "Комсомольская правда".
Спектакль можно будет увидеть в следующем сезоне в Театре на Бронной, художественным руководителем которого является Константин Богомолов.
Раневскую в "Вишневом саде" сыграет Наталья Максимова, недавно совершившая каминг-аут. Светская львица раскрыла в Youtube-шоу "Осторожно, Собчак", что является трансгендером.
Режиссером постановки станет выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик, поставивший "Благоволительниц".
Напомним, Наташа Максимова около пяти лет проработала помощницей Ренаты Литвиновой. Женщина-трансгендер сравнивает себя с фрейлинами, существовавшими во время монархии.
Как рассказала Собчак Наташа Максимова, знаменитая актриса и режиссер платила ей "немного". Трансгендерная женщина при этом заявила, что ее зарплата составляла около двух тыс. евро в месяц (примерно 180 тыс. рублей).
В качестве помощницы Максимова работала с 2014 по 2019 год. Она высказалась о причинах расставания с Ренатой Литвиновой довольно туманно, однако подтвердила, что у них тогда произошел конфликт.
Как писал NEWSTES, ранее Бузова спела в спектакле МХАТа, рассказав о своей героине.