Учащиеся кировского «Кванториума» приняли участие в летних «Инженерных каникулах»

Алексей Вольцев

В «Кванториуме» города Кирова завершилась тематическая смена детского лагеря с дневным пребыванием «Юный техник». Программа смены включала интеллектуальные и развлекательные мероприятия, проектную деятельность в квантумах технопарка, сообщает пресс-служба Министерства образования Кировской области.

Для участников смены проходили интеллектуальные игры, спортивные соревнования, мастер-классы от наставников детского технопарка, квесты, танцевальные флешмобы. Также дети посещали веревочный парк, контактный зоопарк, школу этикета, музей леденцов, VR-клуб, кино и театр.

Кроме того, дети разрабатывали индивидуальные или командные проекты на тему «Умный город». Среди представленных работ – «умная» парта со съемным планшетом, мусоропровод с разделителем отходов, детская карусель на магнитном поле, автобус на солнечных батареях, макеты уличной мебели, пункт приема бездомных животных. Ребята, которые занимались в VR/AR-квантуме, создали «умную» ванную комнату: датчики приближения автоматически включают и выключают свет, открывают и закрывают двери и приводят в движение элементы сантехники.

Как отметил первый заместитель председателя Правительства региона Дмитрий Курдюмов, в рамках тематических смен летних лагерей дети учатся основам проектной деятельности, работе в команде и умению выступать перед публикой. Ребята знакомятся с новыми для себя направлениями, получают новые знания и опыт. Цель работы детских технопарков – раскрытие научного потенциала детей и популяризация технических специальностей.