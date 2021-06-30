Ученики младших классов будут ходить в школу в обычном режиме – Владимир Путин

Анастасия Иванова

В начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«Не знаем, как будет развиваться ситуация, скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, мы их и весной, в сложное время, не закрывали. В начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме», – сказал Владимир Путин.