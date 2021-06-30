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Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Сборная Украины победила Швецию и вылетела в 1/8 финала Евро. Команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии.

Матч начинался под знаком нацеленности шведов на атаку и готовность высоко встречать Украину при ее выходе из защиты. Швеция даже успела создать пару моментов в стартовом отрезке поединка.

Но затем, фактически в первой акцентированной атаке Украина забила. Андрей Ярмоленко вырезал шикарный пас на свободного Зинченко и Александр пробил в ворота. Вратарь Швеции Робин Ольсен не потащил. 1:0 для Украины.
После этого давление Швеции усилилось. Особенно выделялся активностью Эмиль Форсберг. Он в итоге и забил под конец первого тайма ответный гол. С помощью рикошета от Сидорчука, мяч залетел в ворота и Бущан не смог на него хорошо отреагировать.

Во втором тайме команды имели ряд шансов забить второй гол, включая удары в штанги. Но основное время завершилось ничьей 1:1.

Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил Артем Довбык, который вышел на замену уже в экстра-тайме.

В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии, которая сегодня обыграла Германию.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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