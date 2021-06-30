Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства

В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства

В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства

 
В сентябре в Бурятии откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Центр призван вовлечь республику в единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, что соответствует целям и задачам национального проекта «Образование», – указано в информационном релизе.

В преддверии открытия центра в Бурятском республиканском институте образовательной политики проходит курс «Как создавать и использовать возможности образовательной среды».  Он знакомит с эффективными приемами организации среды класса и школы в целом и на конкретных примерах показывает, каким может быть пространство, как оно может помогать обучению.

«По своей сути курс представляет собой практическую инструкцию по созданию учебного пространства, изучению его влияния на слушателей и достижение ими конкретных результатов. Здесь учат грамотно определять аудиторные зоны под конкретные педагогические задачи, подбирать предметы интерьера, максимально способствующие организации качественного обучения. Также на курсах представлен пример финского опыта организации школьного пространства и возможностях применения этого опыта в российских реалиях», – отмечает и. о. ректора института Арюна Гулгенова.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской карте» – Владимир Путин
Молодые люди смогут посещать учреждения культуры по новой «Пушкинской
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году
В Республике Мордовия подвели промежуточные итоги реализации
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева
Президентом РАО избрана экс-министр просвещения Ольга Васильева
Июньский номер «Вестника образования» посвящён летней оздоровительной кампании 2021 года
Июньский номер «Вестника образования» посвящён летней оздоровительной
В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства
В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства
«Кванториум-28» организует программы для детей из подтопленных территорий
«Кванториум-28» организует программы для детей из подтопленных
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с семьей отдыхают в Турции
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с семьей отдыхают в Турции
Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных нейл-трендов этого лета
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность

Топ на сегодня

Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида

Еще по теме

В Бурятии появится Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
1 сентября на базе УрГПУ откроют Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов «Учитель будущего»
В Пензе откроют Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
Педагоги Башкортостана повысят свою квалификацию