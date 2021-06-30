В Бурятии откроют Центр непрерывного повышения профмастерства

Влада Некрасова



В сентябре в Бурятии откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Центр призван вовлечь республику в единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, что соответствует целям и задачам национального проекта «Образование», – указано в информационном релизе.

В преддверии открытия центра в Бурятском республиканском институте образовательной политики проходит курс «Как создавать и использовать возможности образовательной среды». Он знакомит с эффективными приемами организации среды класса и школы в целом и на конкретных примерах показывает, каким может быть пространство, как оно может помогать обучению.

«По своей сути курс представляет собой практическую инструкцию по созданию учебного пространства, изучению его влияния на слушателей и достижение ими конкретных результатов. Здесь учат грамотно определять аудиторные зоны под конкретные педагогические задачи, подбирать предметы интерьера, максимально способствующие организации качественного обучения. Также на курсах представлен пример финского опыта организации школьного пространства и возможностях применения этого опыта в российских реалиях», – отмечает и. о. ректора института Арюна Гулгенова.