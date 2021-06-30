В "Единой России" объявили о создании единого волонтерского штаба

Вадим Карасев

В "Единой России" объявили о создании единого волонтерского штаба, в который вошли члены партии, активисты ОНФ и движений "МыВместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Молодая Гвардия Единой России".

"Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан", - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Цель штаба – помощь медикам, нагрузка на которых значительно выросла в условиях третьей волны пандемии коронавируса. В частности, речь идет об автоволонтерстве, маршрутизации пациентов, дежурствах на "горячих" линиях и других видах неквалифицированной помощи.

Координировать работу штаба и определять наиболее востребованные точки помощи будет "Молодая Гвардия Единой России". Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан", – подчеркнул Турчак.

Как отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – "это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом".

"Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой "козырь", как волонтеры, к которому я могу прибегнуть", - отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил "Волонтеров-медиков", которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

Идею создания единого центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и "Волонтеры Победы". По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.

Помощь окажут и активисты "Российских студенческих отрядов", сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения "Мы Вместе", Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Первый волонтерский центр "Единая Россия" открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов – студентов, "серебряных волонтеров", представителей общественных организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.

