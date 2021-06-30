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В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)

В Германии разбили очень редкий суперкар Ferrari (ФОТО)
В Интернете появилась фотография разбитого редкого Ferrari 599 GTB 60F1, известного также как Alonso Edition. Происшествие произошло недалеко от Мюнхена.

Ferrari 599 GTB 60F1 выпустили в честь 60 лет побед итальянской марки в Формуле-1. Интересно, что свои первые гонки в чемпионате мира «Скудерия» выиграла на британском Сильверстоуне благодаря Хосе-Фройлан Гонсалесу, а 60 лет спустя на той же трассе юбилейную победу одержал Фернандо Алонсо. Именно ему марка из Маренело посвятила 40 особых экземпляров 599 GTB, которые получили логотипы на передних крыльях, задний спойлер и 20-дюймовые колесные диски с алмазной огранкой.
Каждую машину лично подписали Хосе-Фройлан Гонсалес и Фернандо Алонсо. Что случилось с разбитым суперкаром, неизвестно. Судя по фотографии, водитель Ferrari не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в ограждение. В результате удара автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова, а также пассажирской стороны. Скорее всего, восстановлению суперкар не подлежит, а это значит, что в мире стало одним эксклюзивным Ferrari меньше.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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