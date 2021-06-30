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В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда «Звезда»

В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда «Звезда»

В детском технопарке «Кванториум-33» Минпросвещения России состоялась встреча ребят с руководителем владимирского поискового отряда «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Владимирской области.

Мероприятие было посвящено 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

Руководитель владимирского поискового отряда «Звезда» Александр Неповинных рассказал ребятам об особенностях поисковой работы, о военной истории России, о том, как важно сохранять память о Великой Отечественной войне и погибших защитниках Родины.

Во Владимирской области на данный момент действует 14 поисковых отрядов. В 2021 году они уже провели свыше десятка экспедиций, которые чаще всего проходят на территории Смоленской и Ленинградской областей.

Владимирские поисковики активно работают и на своей территории: занимаются архивным и уже потом полевым поиском погибших военных самолетов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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