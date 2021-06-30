Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности

В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности

В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности

В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности, сообщает Администрация Тамбовской области.

Более 650 ребят из 23 пришкольных лагерей Тамбова, Жердевского, Инжавинского, Гавриловского, Ржаксинского и других районов, четырех оздоровительных лагерей и центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России приняли участие в увлекательном онлайн-марафоне. Ребята участвовали в интерактивных практикумах, деловых играх, а эксперты Центрального банка раскрывали для них увлекательные кейсы. Подросткам рассказали о видах мошенничества, кредитах и займах, банковских картах и многом другом.

Занятия проходили не только в онлайне. Например, в  лагере «Улыбка» средней школы № 22 города Тамбова прошло занятие на тему «Увлекательное деньговедение». Гости из Банка России рассказали об истории денежного обращения. Школьники узнали, откуда пошло название «копейка», как появились первые бумажные деньги, какие способы защиты от подделок существовали в разные исторические эпохи и существуют сейчас.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Трансгендер сыграет Раневскую в театре мужа Собчак
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных нейл-трендов этого лета
Радужный френч, градиент, абстракция и не только: 14 классных
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Завтра отменяется мораторий на рынок земли в Украине - Шмыгаль
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 30 июня 2021 года
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность регионов за реализацию национальных проектов
Мотивирующий мониторинг Минпросвещения повысит ответственность
В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда «Звезда»
В «Кванториуме-33» провели встречу с руководителем поискового отряда
В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности
В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по
Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во Францию
Ева Мендес с дочерьми приехала навестить Райана Гослинга на съемки во
В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают обучение в этом году
В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают
Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию
Подведены итоги ЕГЭ по обществознанию
Педагоги Липецкой области повышают квалификацию
Педагоги Липецкой области повышают квалификацию
Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»
Сергей Кравцов принял участие в закрытии смены в «Артеке»

Топ на сегодня

Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее эффективно оказывать помощь
Политолог: создание Единого волонтерского штаба позволит наиболее
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
Отечественные ученые создали новый вид биоразлагаемого пластика
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся материалы «Российской электронной школы»
На информационно-образовательном ресурсе Республики Беларусь появятся
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида высмеяли за название нового альбома
"Гомосексуал, который любит подчиняться": Егора Крида

Еще по теме

В Томской области завершилась профильная смена для юных экологов
Юнармейские смены летних лагерей стартовали в Поморье
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской профориентационной смене
В Саратовской области подписано соглашение по увеличению финансовой грамотности