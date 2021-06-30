В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности

Алексей Вольцев

В летних лагерях Тамбовской области завершилась профильная смена по финансовой грамотности, сообщает Администрация Тамбовской области.

Более 650 ребят из 23 пришкольных лагерей Тамбова, Жердевского, Инжавинского, Гавриловского, Ржаксинского и других районов, четырех оздоровительных лагерей и центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России приняли участие в увлекательном онлайн-марафоне. Ребята участвовали в интерактивных практикумах, деловых играх, а эксперты Центрального банка раскрывали для них увлекательные кейсы. Подросткам рассказали о видах мошенничества, кредитах и займах, банковских картах и многом другом.

Занятия проходили не только в онлайне. Например, в лагере «Улыбка» средней школы № 22 города Тамбова прошло занятие на тему «Увлекательное деньговедение». Гости из Банка России рассказали об истории денежного обращения. Школьники узнали, откуда пошло название «копейка», как появились первые бумажные деньги, какие способы защиты от подделок существовали в разные исторические эпохи и существуют сейчас.