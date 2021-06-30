В медколледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают обучение в этом году

Анастасия Иванова

В медицинских колледжах Подмосковья более 1,8 тысячи выпускников завершают обучение в этом году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Всего в Московской области работает пять областных медицинских колледжей, которые подготовили более 1,8 тысячи выпускников в этом году. Это медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и другие средние медицинские специалисты», – рассказала заместитель председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье осуществляется подготовка средних медицинских специалистов по следующим направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.